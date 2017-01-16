İDO'dan yarıyıl tatili için ek seferler

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yarıyıl tatilinde oluşabilecek muhtemel yoğunluğu karşılayabilmek için Bandırma, Bursa, Yalova, Armutlu gibi dış hatlarda 25 ek sefer gerçekleştirecek.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 15 milyon öğrenciyi ve ailelerini ilgilendiren sömestr tatili için hazırlıklar tamamlandı.
Bu kapsamda, 20 Ocak Cuma günü başlayacak ve 5 Şubat'a kadar devam edecek sömestr tatilinin ilk ve son günlerinde dış hatlarda yoğunluk bekleyen İDO, Bandırma, Bursa, Yalova, Armutlu ulaşımında 25 ek sefer ile sefer sayısı ve koltuk kapasitesini artıracak.
İDO, ek seferlerle sömestr dönemi boyunca dış hat hızlı feribot ve deniz otobüslerinde toplam bin 347 sefer yapacak. Bu seferlerde toplam koltuk kapasitesi ise 750 bini aşacak.
Yolcular, deniz otobüsü dış hatlar biletlerini, Bostancı-Kartal-Tuzla-Yalova için 5 TL, Bostancı-Yenikapı-Bandırma için 32 TL, Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa için 14 TL, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu T.K-Armutlu için 14 TL'den başlayan fiyatlarla alabilecek.
Hızlı feribot hatlarındaki biletler ise Pendik-Yalova için yolcu 5 TL, araç 29 TL, Yenikapı-Yalova için yolcu 10 TL, araç 49 TL, Yenikapı-Bursa için yolcu 14 TL, araç 79 TL ve Yenikapı-Bandırma için yolcu 32 TL, araç 119 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.
İDO, sömestr tatilinde oluşabilecek muhtemel yoğunluğu karşılayabilmek için Bandırma, Bursa, Yalova, Armutlu gibi dış hatlara 25 ek sefer koydu
İzmir merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY yönelik operasyonda aralarında rütbelilerin de bulunduğu 24 jandarma personeli gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da 8 TIR, 2 otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 10'u aşkın kişi yaralandı.
Kar TEM otoyolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler bölgesinde, D-100 karayolunun ise Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkinde etkili oluyor
Ekim 2016'da işsizlik 1,3 puan artarak yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşti
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 146'ncı gününde, DEAŞ'a ait 180 hedef vuruldu, 18 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi.
Bölgede en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 25 dereceyle Kars, Ağrı ve Ardahan'da ölçüldü
Afrika’ya gitmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük rotasındaki ülkeleri ilk kez ziyaret edecek
TBMM'de 18 maddeden oluşan anayasa değişikliği teklifinin 1'inci tur oylama işlemi sona erdi
Denizlili modacı tarafından down sendromlulara yönelik "+1 Kromozonun Aramızda Lafı Olmaz" konulu "Engelsiz Defile"de, 13 down sendromlu kız gelinlik giydi
Erzurumlu hayırsever iş adamı, Tortum ilçesine okul yaptıracak
İstanbul'da, kendilerini polis ve savcı diye tanıtarak telefonla aradıkları vatandaşlardan "FETÖ sizin hesaplarınızı kullanıyor" bahanesiyle para ve ziynet eşyası aldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 1'inci turunda 17'nci maddenin görüşmelerine başlandı.
Nijerya’da bir Türk okuluna düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında öğrencilerin de olduğu yedi kişi kaçırıldı.