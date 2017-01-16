11:14, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Brezilya'da Müslüman lidere FETÖ'den dava tehdidi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Brezilya'da Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği "15 Temmuz Demokrasinin Zaferi" panelinde konuşan Brezilyalı Müslüman toplum liderine, FETÖ hakkındaki sözleri nedeniyle dava açma tehdidinde bulunulduğu belirtildi.

Brezilya Ulusal İslam Derneği Dini İşler Müdürü ve aynı zamanda Brezilya Teologlar ve İslam İşleri Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şeyh Halid Taki El-Din konuya ilişkin açıklama yaptı.

El-Din, Sao Paulo’da gerçekleştirilen bir etkinlikte Türk gazetecilere yaptığı açıklamalar nedeniyle FETÖ üyelerinin hedefi haline geldiğini söyledi.

"BU GRUBUN ADALET ÖNÜNDE YARGILANMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"

Söz konusu açıklamasında Türkiye’ye ve Türkiye’deki demokrasiye destek verdiğini belirten El-Din, "Türkiye hükümetinin tüm kanıtlarını Amerika Birleşik Devletleri'ne ve diğer yerlere götürdüğü, Fetullah Gülen hakkında onun kötü olduğu ve askeri darbenin arkasında olduğu ile ilgili bir konuşma yaptım. Bu grubun adalet önünde yargılanması gerektiğini söyledim." dedi.

Bunun ardından FETÖ bağlantılı kültür merkezi idarecilerinden bir mail aldığını anlatan El-Din, mailde "Burada bunu söylemişsiniz, yargıya götürmek için teyidiniz gerekli" şeklinde ifadeler yer aldığını kaydetti.

Bu mailin kendisi için bir tehdit olduğunu belirten El-Din, "Fetullah Gülen Türkiye hükümeti tarafından askeri darbenin arkasında olmakla suçlandı. Her türlü terörizmin ve öldürmenin karşısında olduklarını göstermeleri gerekir. Ben herhangi bir fikir veya ideoloji adına kimseyi öldüremem. Hayır, toplumun barışı için çalışmak gerekir. Gerçekte bu bir tehditti” diye konuştu.

"FETULLAH GÜLEN VE GRUBUNA KARŞIYIM"

Türkiye’yi etkileyen askeri darbeye karşı olduğunu ve kendi fikrini söylediğini dile getiren El-Din "Fetullah Gülen ve grubuna karşıyım, çünkü Türkiye hükümeti tarafından suçlanıyorlar. Eğer bir fikir ayrılıkları varsa gitsinler, fikir ayrılıklarını Türkiye’de yapsınlar ya da burada yargıda yapsınlar. Bu benim görüşüm, benim düşüncem” şeklinde konuştu.