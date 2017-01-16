11:19, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Türkiye'nin bilişim altyapısı millileşiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’nin bilişim altyapısını millileştirmek için önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya organizasyonlarının verilerini ülkemizde depolayarak, vatandaşlarımızın bilgilerini daha güvenli hale getireceğiz." dedi.

Bakan Arslan, yaptığı açıklamada, bilişim altyapısını millileştirmek adına özellikle Türkiye’deki verilerin yurt dışına çıkmasını önlemek amacıyla yerli veri merkezlerinin kurulmasına öncelik verildiğini, konuyla ilgili Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Bilişim teknolojilerinde yerli altyapının yaygınlaştırılması amacıyla yapılan çalışmaların arttırıldığına dikkati çeken Arslan, yerli yazılım ve donanım sistemlerinin millileştirilmesi amacıyla Ar-Ge destekleri verdiklerini dile getirdi.

Arslan, Türkiye'de özel sektör tarafından kurulacak veri merkezleri için çeşitli destekleri içeren Kanun Hükmünde Kararname'nin 22 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatarak, "Kararnamede, Maliye Bakanlığına bağlı Milli Emlak tarafından bedelsiz arsa tahsisi, ucuz elektrik, çalışanlardan alınacak primlerin azaltılması ve şirketlerin ödeyeceği vergilerde indirim gibi destekler var. Türkiye'deki verilerin, özellikle de vatandaşlarımızın bilgilerinin yer aldığı verilerin yurt dışına çıkmasını önlemek ve ülkemizde depolanmasını sağlamak açısından yerli veri merkezlerinin kurulmasına öncelik veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"YENİ İŞ ALANLARI AÇILACAK"

Yerli veri merkezlerinin arttırılması ve maliyetlerin düşürülmesi ile uluslararası sosyal medya organizasyonları tarafından yurt dışında depolanan ve bu sitelere üye olan tüm vatandaşların verilerinin Türkiye’de depolanmasını amaçladıklarını vurgulayan Arslan, "Böylece, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya organizasyonlarının verilerini de ülkemizde depolayarak, vatandaşlarımızın bilgilerini daha güvenli hale getireceğiz. Türk insanının kişisel eğilimlerini içeren verilerin yurt dışında dolaşmasının da önüne geçmiş olacağız." diye konuştu.

Arslan, söz konusu merkezlerin arttırılması ile bu sektörde önemli oranda istihdam da sağlanacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türk yazılım sektöründe yeni iş alanları açılacaktır. Çalışmalarını sürdürdüğümüz kamu veri merkezlerinin oluşturulması çalışmaları için de bu destek, kamu-özel sektör işbirliği açısından önemli görülmektedir. Veri merkezlerinin hızlı bir şekilde kurulması, siber güvenlik açısından gerekli. Siber saldırılara her zaman hazırlıklı olmak, gelişen yazılım teknolojilerine göre sürekli kendimizi yenilemek ve güncellemek zorundayız. Bu noktada bilişim altyapımızın millileştirilmesi büyük önem taşıyor."

YERLİ BAZ İSTASYONLARI ÜRETİMİ BAŞLIYOR

Yerlileştirme çalışmaları kapsamında yerli baz istasyonlarının yapılması amacıyla yaptıkları çalışmalara da değinen Arslan, 4,5G ihalesinin bu noktada önemli olduğunu dile getirdi.

Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gerçekleştirilen 4,5G ihalesinde, birinci yıl yüzde 30, ikinci yıl yüzde 40, üçüncü yıl ise yüzde 45 yerli ürün kullanma zorunluluğu getirdiklerini anımsatarak, "1 Nisan 2016 tarihinde başlayan 4,5G mobil haberleşme kullanımının birinci yılı 1 Nisan 2017'de dolacak. Bu tarih itibarıyla BTK tarafından ilk bir yıl için yüzde 30 yerli ürün kullanılıp kullanılmadığı denetlenecektir. Bu nedenle firmalar yerli baz istasyonu üretimine özel önem veriyor ve bu konuda çalışmalar yapıyor. Bu zorunluluk sayesinde yerli yazılım sektöründe yeni iş olanakları sağlanmış oluyor." ifadelerini kullandı.