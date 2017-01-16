12:03, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Afganlar İstanbul'u, Kuveytliler Bursa'yı tercih etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye, coğrafi koşulları ve iklim şartlarıyla 2016'da da yabancı yatırımcıların gözdesi oldu. Geçen yıl başta Körfez ülkelerinden olmak üzere 21 bin 178 yabancı uyrukluya, 19 bin 91 konut ve bin 912 parsel satışı gerçekleştirildi.

En az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı, tapu kayıtlarına "3 yıl satılmaması" şerhi koydurarak satın aldığı ilgili kurumlarca tespit edilen yabancılara Türk vatandaşlığı verilmesine ilişkin kararın geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, gözler bu yatırımcılara çevrildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, özellikle Körfez ülkeleri ve İngiltere'deki yatırımcıların tercihi olan Türkiye'de son 10 yılda 8 bin 796 parsel (arsa, bağ, bahçe, tarla vb) ve 102 bin 745 konut, 121 bin 524 yabancıya satıldı.