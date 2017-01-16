12:14, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Afgan kadınlar DEAŞ'a karşı silahlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afganistan'da yıllar süren iç savaş döneminde evlerine kapanmak zorunda kalan kadınlar, yavaş yavaş çalışma hayatına katılmaya başlarken bazıları ise çalışma hayatıyla yetinmeyip güvenlik güçleriyle yan yana terör örgütlerine karşı mücadele ediyor.

Ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetine bağlı Darzab ilçesinde DEAŞ'ın sivillere yönelik saldırılarının artması üzerine bölgedeki kadınlar, ilk kez ellerine silah aldı.

Darzab'ın Gerimcer köyünde yaşayan ve okuma yazma bilmeyen kadınlar, DEAŞ üyelerinin çocuklarını, eşlerini öldürmesi ve evlerini ateşe vermesinin ardından Kuş Tepe ilçesinin Nav Abad köyüne sığındı, Burada silahlanan kadınlar, DEAŞ'e karşı mücadele etmek için dağa çıktı.

''DEAŞ ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRDÜ''

DEAŞ'a karşı silahlanan kadınlardan Ay Cemal, yaptığı açıklamada, DEAŞ üyelerinin köylerine saldırdığını, çocuklarını ve kocasını öldürdüğünü belirtti.

Kendilerini ve halkı savunmak için silahlandıklarını ifade eden Cemal, son nefeslerine kadar DEAŞ mensuplarıyla savaşacaklarını söyledi.

Cemal, Afgan kadınlarının cesaretini tüm dünyaya göstermek için savaş meydanına çıktıklarını vurguladı.

DEVLETTEN DESTEK İSTİYORLAR

Köylerindeki gençlerin katledildiğine dikkati çeken Ay Cemal, bölgedeki güvenlik güçlerinin de yetersiz kalması nedeniyle savunmasız kaldıklarını, devletten mühimmat ve silah desteği istediklerini anlattı.

Halihazırda 20 kişi olduklarını belirten Cemal, devletten silah desteği geldiği takdirde sayılarının yüzü geçeceğinin altını çizdi.

"SİLAHLARI SATIN ALDIK"

Badam Gül de 3 ay önce teröristlerle çatışan oğlunun yaralandığını ve tedavi için hastanede olduğunu söyledi.

Ellerindeki silahları satın aldıklarını kaydeden Gül, ''Bizim geleceğimiz belli değil, belki DEAŞ gelip bizleri de öldürür. Bu nedenle acil silah desteği istiyoruz." dedi.

DEAŞ, yaklaşık bir ay önce Cüzcan'ın Derzab ilçesindeki Gerimcer köyüne saldırmış ve üç sivili öldürmüştü.

EMNİYETTEN DESTEK SÖZÜ

Cüzcan Emniyet Amiri Abdul Hafiz Haşi, yaptığı açıklamada, DEAŞ'a karşı silahlanan kadınlara silah ve mühimmat desteği vereceklerini vurguladı.

Güvenlik güçlerinin de kadınlarla DEAŞ'a karşı savaştığını söyleyen Haşi, ''Biz kadınlara silah ve mühimmat desteğinin yanı sıra günlük yiyecek de vereceğiz. Böylece bölgedeki teröristleri yok edeceğiz.'' diye konuştu.

Resmi olmayan kaynaklara göre, Afganistan'da 2 bin 600 ila 3 bin DEAŞ üyesi bulunuyor.