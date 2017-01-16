Afgan kadınlar DEAŞ'a karşı silahlandı

Afganistan'da yıllar süren iç savaş döneminde evlerine kapanmak zorunda kalan kadınlar, yavaş yavaş çalışma hayatına katılmaya başlarken bazıları ise çalışma hayatıyla yetinmeyip güvenlik güçleriyle yan yana terör örgütlerine karşı mücadele ediyor.
Ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetine bağlı Darzab ilçesinde DEAŞ'ın sivillere yönelik saldırılarının artması üzerine bölgedeki kadınlar, ilk kez ellerine silah aldı.
Darzab'ın Gerimcer köyünde yaşayan ve okuma yazma bilmeyen kadınlar, DEAŞ üyelerinin çocuklarını, eşlerini öldürmesi ve evlerini ateşe vermesinin ardından Kuş Tepe ilçesinin Nav Abad köyüne sığındı, Burada silahlanan kadınlar, DEAŞ'e karşı mücadele etmek için dağa çıktı.
DEAŞ'a karşı silahlanan kadınlardan Ay Cemal, yaptığı açıklamada, DEAŞ üyelerinin köylerine saldırdığını, çocuklarını ve kocasını öldürdüğünü belirtti.
Kendilerini ve halkı savunmak için silahlandıklarını ifade eden Cemal, son nefeslerine kadar DEAŞ mensuplarıyla savaşacaklarını söyledi.
Cemal, Afgan kadınlarının cesaretini tüm dünyaya göstermek için savaş meydanına çıktıklarını vurguladı.
Köylerindeki gençlerin katledildiğine dikkati çeken Ay Cemal, bölgedeki güvenlik güçlerinin de yetersiz kalması nedeniyle savunmasız kaldıklarını, devletten mühimmat ve silah desteği istediklerini anlattı.
Halihazırda 20 kişi olduklarını belirten Cemal, devletten silah desteği geldiği takdirde sayılarının yüzü geçeceğinin altını çizdi.
Badam Gül de 3 ay önce teröristlerle çatışan oğlunun yaralandığını ve tedavi için hastanede olduğunu söyledi.
Ellerindeki silahları satın aldıklarını kaydeden Gül, ''Bizim geleceğimiz belli değil, belki DEAŞ gelip bizleri de öldürür. Bu nedenle acil silah desteği istiyoruz." dedi.
DEAŞ, yaklaşık bir ay önce Cüzcan'ın Derzab ilçesindeki Gerimcer köyüne saldırmış ve üç sivili öldürmüştü.
Cüzcan Emniyet Amiri Abdul Hafiz Haşi, yaptığı açıklamada, DEAŞ'a karşı silahlanan kadınlara silah ve mühimmat desteği vereceklerini vurguladı.
Güvenlik güçlerinin de kadınlarla DEAŞ'a karşı savaştığını söyleyen Haşi, ''Biz kadınlara silah ve mühimmat desteğinin yanı sıra günlük yiyecek de vereceğiz. Böylece bölgedeki teröristleri yok edeceğiz.'' diye konuştu.
Resmi olmayan kaynaklara göre, Afganistan'da 2 bin 600 ila 3 bin DEAŞ üyesi bulunuyor.
Dünyada en yoksul 3,5 milyar kişinin varlıkları toplamı 409 milyar dolarken en zengin sekiz kişinin serveti 426 milyar doları buluyor
Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, Astana'da yapılması planlanan Suriye görüşmeleri için ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibine davet gönderilmediğini söyledi
Eroin yapımında kullanılan 810 litre kimyasal madde ele geçirildi
ABD başkanlığına seçilen Trump, "NATO’nun sorunları var. NATO eskidi çünkü birincisi, bildiğiniz gibi yıllar öncesinden tasarlanmış. İkincisi ülkeler ödemeleri gereken parayı ödemiyorlar" dedi.
Guantanamo'dan serbest bırakılan 10 kişi Umman'a ulaştı
Kırgızistan Başbakan Yardımcısı, kargo uçağının pilot hatası sebebiyle düştüğünü öne sürdü
İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu genç, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi
ABD Başkanlığını bu hafta devralacak Trump, Almanya Başbakanı Merkel'in sığınmacı politikasını eleştirerek, "Merkel sığınmacıları ülkesine alarak feci bir hata yaptı." dedi
Başkent Pekin'de hava kirliliğiyle mücadele kapsamında bu yıl 2,6 milyar dolarlık bütçe ayrıldı. Şehirde kirliliğe sebep olan PM2,5 partiküllerinin 200 seviyesini geçmesi üzerine sarı alarm verildi
Suudi Arabistan ve Mısır arasındaki sınır anlaşmasında, tartışmalı Tiran ve Sanafir adalarının Mısır toprağı olduğuna karar verildi
Hindistan'da düzenlenen Makar Sakranti festivali dönüşü meydana gelen izdihamda 6 kişi öldü
Paladyum katalizörü kullanan benzinli araçların satışının artması öngörüldüğü için Paladyum metalinin değeri artmaya devam ediyor
Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos zirvesi, 100'den fazla ülkeden yaklaşık 3 bin siyasetçi ve iş dünyasının liderlerinin katılımıyla yarın başlayacak
Bişkek'te düşen Türk kargo uçağında ölü sayısı 37'ye yükseldi
Meksika'nın Playa del Carmen kentinde düzenlenen BPM Festivali sırasında bir gece kulübünde silahlı çatışma çıktı. Olayda 8 kişi hayatını kaybetti.
Maiduguri Üniversitesinde düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda, biri profesör en az 5 kişi hayatını kaybetti