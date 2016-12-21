Büyükelçi suikastçısı kimsesizler mezarlığına gömüldü

Afganlar İstanbul'u, Kuveytliler Bursa'yı tercih etti

Geçen yıl başta Körfez ülkelerinden olmak üzere 21 bin 178 yabancı uyrukluya, 19 bin 91 konut ve bin 912 parsel satışı yapıldı. Afganlar'ın İstanbul'u, Kuveytlilerin ise Bursa'yı tercih ettiği bildirildi.