Nijerya'da üniversiteye saldırı: 5 ölü

Nijerya'daki Maiduguri Üniversitesine düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az beş kişinin öldüğü bildirildi.
Güvenlik yetkilisi Damian Chukwu, yaptığı açıklamada, Borno eyaletindeki Maiduguri Üniversitesinde iki ayrı bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.
İlk bombanın üniversitedeki mescitte sabah namazı kılındığı sırada patlatıldığını kaydeden Chukwu, ikinci patlamanın üniversitenin girişinde meydana geldiğini söyledi.
Chukwu, patlamalarda biri profesör en az beş kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Yetkililer konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapmazken saldırıların arkasında Boko Haram'ın olduğu iddia ediliyor.
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, 17 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, geçen yıldan beri eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydırdı.
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