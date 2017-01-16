12:45, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Meksika'da gece kulübüne saldırı





Meksika'nın Playa del Carmen kentinde düzenlenen BPM Festivali sırasında bir gece kulübünde silahlı çatışma çıktı. Olayda 8 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Meksika'nın Playa del Carmen kentinde düzenlenen BPM Festivali sırasında bir gece kulübünde ateş açıldı. İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırı sonucunda 10'dan fazla kişi yaralandı.

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