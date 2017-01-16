12:50, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Bişkek'te düşen uçaktaki mürettebatın kimlikleri belirlendi





Bişkek'te düşen Türk kargo uçağında ölü sayısı 37'ye yükseldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ACT Havayolları’na ait Türk kargo uçağı Bişkek’teki Manas Havaalanı yakınlarında düştü. Hong Kong’tan havalandığı bildirilen Boeing 747 tipi kargo uçağının elverişsiz hava şartları sebebiyle inişe geçtiği sırada düştüğü iddia edildi. Uçakta 4 mürettebatın bulunduğu belirtilirken Kırgız makamlarının açıklamasına göre kazada çevre binalarda yaşayanlar dahil toplam 37 kişi hayatını kaybetti. Dördü ağır 6 kişi de olayda yaralandı. Bişkek Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada düşen uçakta kaptan pilot İbrahim Gürcan Dirancı, ikinci pilot Kazım Öndül ve yükleme uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca hayatını kaybetti.





İlgili Konular bişkek kaza

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.