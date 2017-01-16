Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:06, 16 Ocak 2017 Pazartesi
Eğitim
12:52, 16 Ocak 2017 Pazartesi

  • Paylaş
MEB'den 'Türkçe' müfredatında köklü değişiklikler
MEB'den 'Türkçe' müfredatında köklü değişiklikler

Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyunun görüşüne sunulan ilkokul ve ortaokul Türkçe müfredat programında köklü değişikler yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kamuoyunun görüşüne sunulan ilkokul ve ortaokul Türkçe müfredat programında köklü değişikler yapıldı.

Kamuoyuna açıklanan yeni ilkokul ve ortaokul Türkçe müfredatından ve eğitim uzmanlarının görüşlerinden derlenen bilgilere göre, 21. yüzyıl becerileri yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme, dijital yetkinlik, estetik duyarlılık içerecek şekilde yeniden yapılandırıldı.

MÜFREDAT KAZANIMLARI SADELEŞTİRİLDİ

Program ayrıca medya okuryazarlığını da ön plana çıkaran bir anlayışla güncellendi. Programda yer alan dijital içeriklerde, "içindekiler" ve "sözlük" bölümlerini kullanabilme, çoklu medya kaynaklarının güvenilirliğini sorgulama, yazdıklarını çoklu medya kaynaklarını kullanarak paylaşma, bir eserin yazılı metni ile medyadaki sunumunu karşılaştırma ve çoklu medya kaynaklarındaki mesajları anlama ve değerlendirme gibi kazanımlar aynı zamanda bilinçli bir medya okur yazarı olmayı gerektiren beceriler arasında sıralandı.

Birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar daha önceki müfredatta toplam 494 olan Türkçe müfredat kazanımları, yeni müfredatta 366'ya indirilerek, sadeleştirildi.

Buna göre, Türkçe derslerinde program genelinde, öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisini geliştirmek için okuma ve yazma kazanımlarını ön plana çıkaracak değişiklikler yapıldı. Müfredatın genelinde sadeleştirilen dil bilgisi konuları, günlük iletişimdeki beceriler esas alınarak yeniden düzenlendi.

PISA MÜFREDATTA

İlkokulun ilk yıllarında öğrencilerden sözlü iletişim alanında kurallara uyarak konuşma beklenecek, sonraki yıllarda topluluk önünde konuşmalar veya sunumlar için hazırlık yapmaları, konuşmasını hazırlamak için okuduklarına atıf yapma, konuşma ve tartışma içinde ana fikri belirleme, sorgulama, konuyu özetleme gibi sarmal bir şekilde ilerleyen bir kazanım hiyerarşisi oluşturuldu.

Türkçe dersi müfredatında okuduğunu anlama becerisini geliştirmeye yönelik kazanım ve açıklamalar, PISA ve PIRLS gibi uluslararası sınavlarda ölçülen becerileri yansıtacak şekilde yapılandırıldı. Buna göre, Türkçe derslerinde öğrencilerin metin içerisinde açıkça verilen bilgiler doğrultusunda bilgiyi bulma, bilgileri sıralama ve gruplandırma gibi basit düzeyde işlemler dışında, eleştirel düşünme, soyut düşünme, analitik düşünme, elde edilen bilgiler ile gerçek hayat arasında ilişkiler kurabilme gibi daha üst seviyedeki becerilerin gelişmesine de olanak sağlandı.

DİL BİLGİSİ 5. SINIFA ALINDI

Yeni Türkçe müfredatında birinci sınıftan itibaren gramer ağırlıklı bir eğitim yerine okuma, anlama ve yazma becerilerinin geliştirilmesi için kazanımlar ağırlıklı olarak öğretilecek.

Geçmiş yıllarda 2. sınıftan itibaren başlayan dil bilgisi kazanımları, güncellenen programda 5. sınıftan itibaren sözlü iletişim, okuma ve yazma öğrenme alanlarının içerisine yerleştirildi. Güncellenen programda ilk dört sınıf seviyesinde dil bilgisi kazanımlarına yer verilmedi. Dil bilgisi kazanımları, dil ile ilgili kural ve tanımları ezberleten bir anlayışın aksine anlam ve işlevi ön plana çıkaran bir anlayışla yeniden yapılandırıldı.

Yazma becerisinde ise ilk sınıflardan itibaren öğrencilerin duygu ve düşüncelerini serbest bir şekilde anlatabilmeleri esas alındı. Uzmanlar, ilk sınıflardan itibaren öğrencilerin yaratıcılıklarını daha çok kullanabildiklerine dikkati çekerken, bu becerilerin kurallara bağlı kalmak adına üst sınıflarda kaybedilebildiğini, yeni müfredatta ise bu konuda çok önemli köklü bir değişikliğe gidildiğine işaret etti.

Müfredatta, bitişik eğik yazı uygulamasının devam ettirilmesiyle Türkçe dersinin öğrencilere kazandırmak istediği zihinsel becerilerin sorgulama, ilişki kurma, sınıflama, analiz ve sentez yapabilme gibi gelişiminin de desteklenmesi sağlandı.

TÜRKÇE'DE KLASİK YÖNTEM DE UYGULANACAK

Yeni müfredat taslağında, çoktan seçmeli sorularla (test) Türkçe dersinin ölçülemeyeceğine de işaret edilerek, puanlama sisteminde çoklu değerlendirme esas alındı.

İlkokullarda birinci ve ikinci sınıfta çoktan Türkçe derslerinde seçmeli testler kullanılmamasını tavsiye eden yeni müfredat taslağında, yorum gerektiren açık uçlu ve klasik sınavlar, izleme testleri, tema sonu değerlendirme testlerinin de puanlama sistemine getirilmesi planlaması yer aldı.

 

 



İlgili Konular Milli Eğitim Bakanlığı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Eğitim Haberleri
MEB'den 'Türkçe' müfredatında köklü değişiklikler
MEB'den 'Türkçe' müfredatında köklü değişiklikler

Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyunun görüşüne sunulan ilkokul ve ortaokul Türkçe müfredat programında köklü değişikler yapıldı
MEB'in yeni müfredatı görüşe açıldı
MEB'in yeni müfredatı görüşe açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, bir yıldır hazırlıkları süren tüm öğretim kademelerindeki 51 zorunlu derse ait yeni müfredat taslağı, "http://mufredat.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu
MEB'in yeni müfredatı açıklandı
MEB'in yeni müfredatı açıklandı

MEB'in yeni müfredat ile ilgili uzun süredir devam eden çalışmalarda sona gelindi
Yarıyıl tatilinde ödev yasağı
Yarıyıl tatilinde ödev yasağı

Bakan Yılmaz, sömestir tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek tip alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesini istedi
KPSS tercihleri başladı
KPSS tercihleri başladı

ÖSYM tarafından KPSS sonuçlarına göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına ikinci yerleştirme için adayların tercihleri bugünden itibaren, 30 Aralık'a kadar alınacak.
TEOG mazeret sınavları sona erdi
TEOG mazeret sınavları sona erdi

8. sınıflar için Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında birinci dönem mazeret sınavlarının ikinci gün oturumu yapıldı
TEOG'da ikinci gün oturumu başladı
TEOG'da ikinci gün oturumu başladı

TEOG birinci dönem ortak sınavına katılamayan öğrenciler, mazeret sınavlarının ikinci gününde fen bilimleri, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil derslerinin sınavlarına girecek
Lise öğrencilerinden Osmanlıca dergi
Lise öğrencilerinden Osmanlıca dergi

Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Osmanlı Türkçesi ile "Heybe" adını verdikleri bir dergi çıkararak kentteki kamu kurum ve kuruluşlarına dağıttı.
YÖK'ten doktora yapacaklara maaş gibi burs
YÖK'ten doktora yapacaklara maaş gibi burs

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, ilk kez uygulanacak proje ile 100 tematik alanda 2 bin öğrenciye yönelik verilecek doktora burs miktarının, aylık bin 550 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
Haftasonu TEOG mazeret sınavı var
Haftasonu TEOG mazeret sınavı var

MEB, 8. sınıf öğrencilerinin girdiği ortak sınavlar kapsamında mazeret sınavlarını bu hafta sonu gerçekleştirecek
Batılı akademisyenlerden PISA eleştirisi
Batılı akademisyenlerden PISA eleştirisi

PISA'nın eğitim sonuçları ile ilgili rapor büyük bir etki oluştururken farklı ülkelerden akademisyenler PISA'ya ve değerlendirme kıstaslarına eleştiriler yöneltti
İstanbul da lider bir üniversite İZÜ
İstanbul’da lider bir üniversite: İZÜ

BYV'nin düzenlediği Divan Sohbeti programı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin (İZÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut’un ev sahipliğinde gerçekleşti
ÖSYM'den elektronik sınavlarda 'yüz tanıma' dönemi
ÖSYM'den elektronik sınavlarda 'yüz tanıma' dönemi

ÖSYM Başkanı Demir, Esenboğa Elektronik Sınav Merkezi'nde biyometrik yüz algılama ünitesinin kurulduğunu belirterek, "Bu sistemde adaylar isimlerini ekranda gördükleri zaman sınav merkezine giriş yapıyor." dedi
ÖSYM'den elektronik sınavlarda quot yüz tanıma quot dönemi
ÖSYM'den elektronik sınavlarda "yüz tanıma" dönemi

ÖSYM Başkanı Demir, Esenboğa Elektronik Sınav Merkezi'nde biyometrik yüz algılama ünitesinin kurulduğunu belirterek, "Bu sistemde adaylar isimlerini ekranda gördükleri zaman sınav merkezine giriş yapıyor." dedi.
TEOG sorularının cevapları EBA'da yayınlanacak
TEOG sorularının cevapları EBA'da yayınlanacak

TEOG soru ve cevaplarını içeren videolar, saat 14.00'ten itibaren "www.eba.gov.tr" adresinde yayınlanacak
Birinci dönem TEOG ortak sınavları sona erdi
Birinci dönem TEOG ortak sınavları sona erdi

MEB tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen birinci dönem ortak sınavları sona erdi

Haberler

MEB'in yeni müfredatı görüşe açıldı
MEB'in yeni müfredatı görüşe açıldı

MEB'in yeni müfredatı açıklandı
MEB'in yeni müfredatı açıklandı

YGS hazırlık için 2. deneme sınavı yayınlandı
YGS hazırlık için 2 deneme sınavı yayınlandı

MEB kitap yayıncılığına yeniden başladı
MEB kitap yayıncılığına yeniden başladı

Öğretmenlere kitap ve film ödevi
Öğretmenlere kitap ve film ödevi

Milli Eğitim'de 6 bin 7 personel göreve iade edildi
Milli Eğitim'de 6 bin 7 personel göreve iade edildi

Okullarda resmi ve sivil ekipler olacak
Okullarda resmi ve sivil ekipler olacak

MEB'den Suriyeli çocukların eğitimi için yol haritası
MEB'den Suriyeli çocukların eğitimi için yol haritası






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 