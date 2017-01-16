Paladyum'un yükselişi devam ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Endüstriyel metaller ve hisse senedi gibi yatırım araçlarının en önemlilerinden Paladyum yılın ilk haftasında getiride altını geride bıraktı.
Kıymetli metallerden paladyum 2017'ye hızlı bir giriş yaptı. Küresel oto pazarında satışların rekor seviyelere ulaşması otomobil motoru yapımında kullanılan paladyum fiyatlarını adeta zıplattı.
Piyasalardaki ‘reflasyon rallisi'nin en çok kazananı yaklaşık yüzde 12'lik artışla paladyum oldu. Paladyum yeni yılın ilk haftasında yüzde 11.9 artarak yüzde 3.1'lik yükselen altını da solladı
Dünya'dan Aydın Şahinalp'in haberine göre, değerli metallerin parlayan yıldızı paladyumun ons fiyatı salı günü yüzde 1.1'lik artarak 765.25 dolara yükseldi. Bazı analistlerin reflasyon rallisinde rüzgarın paladyumda tersine dönebileceği uyarılarının gölgesinde metalin onsu cuma günü 751.62'e kadar geriledi.
PALADYUM OTOMOTİV SEKTÖRÜNE GÖBEĞİNDEN BAĞLI
ABD, Çin ve Avrupa gibi major oto pazarlarında satışların rekor seviyelerde seyretmesi paladyuma yarıyor.
Küresel çapta üretilen paladyumunun yaklaşık yarısı otomobilerin katalitik konverterlerinde (katalizatör) kullanılıyor.
Yatırım şirketi Julius Baer emtia Analisti Carsten Menke, müşterilerine gönderdiği notta, "Çin talebinin düşüşe geçmesi henüz paladyum piyasasında fiyatlanmadı" diye uyarıyor. Ayrıca talebin yüksek arzın düşük olduğu paladyumda depolama riski bulunuyor.
Analistler, paladyum kullanıcılarının arz talep arasındaki açığı envanterlerinde yüksek oranda paladyuma ayırarak kapatmaya çalıştığının altını çiziyor. Ve yükselen fiyatların depolardaki paladyumun satışını tetikleyebileceği belirtiliyor.
ALTININ YÜKSELİŞİNE PARALEL
Yüksek altın fiyatları genelde paladyum gibi diğer değerli metallerin fiyatlarını da yukarıya çeker. Paladyum son altı yılda görülmemiş bir performansla yüzde 20'lik artış kaydettiği 2016'da yatırımcısının yüzünü en çok güldüren değerli metal oldu. Otomotiv sektörünün paladyum talebi büyümeye devam ederken Güney Afrika ve Rusya'da da arz sıkışıklığı yaşanıyor.
Dünyadaki paladyumun yaklaşık yüzde 75'i otokatalizörlerde kullanılıyor. Analistler, paladyum fiyatların 2017'de de yükselmeye devam edeceğini fiyatların yıl sonuna kadar 800 dolara kadar yükselebileceğini düşünüyor.
Paladyum katalizörü kullanan benzinli araçların satışının artması öngörüldüğü için bu metalin de değeri artmaya devam ediyor. Hiçbir gaz geçirmeyen levha hâlindeki paladyum, hidrojen gazını geçirir.
Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu hakkında, 32 sayılı kararda yapılan değişikliklerle paladyum resmen değerli maden olarak kanuna eklendi.
Dünyada en yoksul 3,5 milyar kişinin varlıkları toplamı 409 milyar dolarken en zengin sekiz kişinin serveti 426 milyar doları buluyor
Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, Astana'da yapılması planlanan Suriye görüşmeleri için ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibine davet gönderilmediğini söyledi
Eroin yapımında kullanılan 810 litre kimyasal madde ele geçirildi
ABD başkanlığına seçilen Trump, "NATO’nun sorunları var. NATO eskidi çünkü birincisi, bildiğiniz gibi yıllar öncesinden tasarlanmış. İkincisi ülkeler ödemeleri gereken parayı ödemiyorlar" dedi.
Guantanamo'dan serbest bırakılan 10 kişi Umman'a ulaştı
Kırgızistan Başbakan Yardımcısı, kargo uçağının pilot hatası sebebiyle düştüğünü öne sürdü
İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu genç, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi
ABD Başkanlığını bu hafta devralacak Trump, Almanya Başbakanı Merkel'in sığınmacı politikasını eleştirerek, "Merkel sığınmacıları ülkesine alarak feci bir hata yaptı." dedi
Başkent Pekin'de hava kirliliğiyle mücadele kapsamında bu yıl 2,6 milyar dolarlık bütçe ayrıldı. Şehirde kirliliğe sebep olan PM2,5 partiküllerinin 200 seviyesini geçmesi üzerine sarı alarm verildi
Suudi Arabistan ve Mısır arasındaki sınır anlaşmasında, tartışmalı Tiran ve Sanafir adalarının Mısır toprağı olduğuna karar verildi
Hindistan'da düzenlenen Makar Sakranti festivali dönüşü meydana gelen izdihamda 6 kişi öldü
Paladyum katalizörü kullanan benzinli araçların satışının artması öngörüldüğü için Paladyum metalinin değeri artmaya devam ediyor
Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos zirvesi, 100'den fazla ülkeden yaklaşık 3 bin siyasetçi ve iş dünyasının liderlerinin katılımıyla yarın başlayacak
Bişkek'te düşen Türk kargo uçağında ölü sayısı 37'ye yükseldi
Meksika'nın Playa del Carmen kentinde düzenlenen BPM Festivali sırasında bir gece kulübünde silahlı çatışma çıktı. Olayda 8 kişi hayatını kaybetti.
Maiduguri Üniversitesinde düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda, biri profesör en az 5 kişi hayatını kaybetti