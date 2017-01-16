13:08, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Paladyum'un yükselişi devam ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Endüstriyel metaller ve hisse senedi gibi yatırım araçlarının en önemlilerinden Paladyum yılın ilk haftasında getiride altını geride bıraktı.

Kıymetli metallerden paladyum 2017'ye hızlı bir giriş yaptı. Küresel oto pazarında satışların rekor seviyelere ulaşması otomobil motoru yapımında kullanılan paladyum fiyatlarını adeta zıplattı.

Piyasalardaki ‘reflasyon rallisi'nin en çok kazananı yaklaşık yüzde 12'lik artışla paladyum oldu. Paladyum yeni yılın ilk haftasında yüzde 11.9 artarak yüzde 3.1'lik yükselen altını da solladı

Dünya'dan Aydın Şahinalp'in haberine göre, değerli metallerin parlayan yıldızı paladyumun ons fiyatı salı günü yüzde 1.1'lik artarak 765.25 dolara yükseldi. Bazı analistlerin reflasyon rallisinde rüzgarın paladyumda tersine dönebileceği uyarılarının gölgesinde metalin onsu cuma günü 751.62'e kadar geriledi.

PALADYUM OTOMOTİV SEKTÖRÜNE GÖBEĞİNDEN BAĞLI

ABD, Çin ve Avrupa gibi major oto pazarlarında satışların rekor seviyelerde seyretmesi paladyuma yarıyor.

Küresel çapta üretilen paladyumunun yaklaşık yarısı otomobilerin katalitik konverterlerinde (katalizatör) kullanılıyor.

Yatırım şirketi Julius Baer emtia Analisti Carsten Menke, müşterilerine gönderdiği notta, "Çin talebinin düşüşe geçmesi henüz paladyum piyasasında fiyatlanmadı" diye uyarıyor. Ayrıca talebin yüksek arzın düşük olduğu paladyumda depolama riski bulunuyor.

Analistler, paladyum kullanıcılarının arz talep arasındaki açığı envanterlerinde yüksek oranda paladyuma ayırarak kapatmaya çalıştığının altını çiziyor. Ve yükselen fiyatların depolardaki paladyumun satışını tetikleyebileceği belirtiliyor.

ALTININ YÜKSELİŞİNE PARALEL

Yüksek altın fiyatları genelde paladyum gibi diğer değerli metallerin fiyatlarını da yukarıya çeker. Paladyum son altı yılda görülmemiş bir performansla yüzde 20'lik artış kaydettiği 2016'da yatırımcısının yüzünü en çok güldüren değerli metal oldu. Otomotiv sektörünün paladyum talebi büyümeye devam ederken Güney Afrika ve Rusya'da da arz sıkışıklığı yaşanıyor.

Dünyadaki paladyumun yaklaşık yüzde 75'i otokatalizörlerde kullanılıyor. Analistler, paladyum fiyatların 2017'de de yükselmeye devam edeceğini fiyatların yıl sonuna kadar 800 dolara kadar yükselebileceğini düşünüyor.

Paladyum katalizörü kullanan benzinli araçların satışının artması öngörüldüğü için bu metalin de değeri artmaya devam ediyor. Hiçbir gaz geçirmeyen levha hâlindeki paladyum, hidrojen gazını geçirir.

Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu hakkında, 32 sayılı kararda yapılan değişikliklerle paladyum resmen değerli maden olarak kanuna eklendi.