13:17, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Hindistan'da festival dönüşü izdiham: 6 ölü





Hindistan'da düzenlenen Makar Sakranti festivali dönüşü meydana gelen izdihamda 6 kişi öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hindistan'da düzenlenen Makar Sakranti festivali dönüşü meydana gelen izdihamda 6 kişinin öldüğü bildirildi. "Press Trust of India" ajansının Kalkınma Bakanı Manturam Pakhira'nın açıklamasına dayandırdığı haberde, Batı Bengal'de bulunan Ganga Sagar'da iki gün süren hasat festivalinden dönen 6 kadının, Ganj Nehri üzerindeki iskeleden Kolkata'ya giden bir tekneye binmeye çalışırken çıkan izdihamda hayatını kaybettiği bildirildi. İzdihamda 10 kişinin yaralandığını kaydeden Pakhira, kurtarma ekiplerinin suya düşen başka kişiler olup olmadığını araştırdığını belirtti. Ganj Nehri'nin denize döküldüğü Ganga Sagar'da, Makar Sankranti hasat festivali kapsamında nehre "kutsal dalış yapmak" için yaklaşık 1,5 milyon kişinin toplandığı tahmin ediliyor. Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinin başkenti Patna yakınlarında dün meydana gelen tekne kazasında da 24 kişi hayatını kaybetmişti.

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