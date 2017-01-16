13:31, 16 Ocak 2017 Pazartesi

CHP'den 'Seçim barajı' önerisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Seçim barajının şu aşamada yüzde 3'e düşürülmesi, Meclisin tek adam vesayetini kırabilmesi için bir umut doğuracaktır." dedi.

Arık, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, anayasa değişiklik teklifine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Anayasa değişiklik teklifi hayata geçecek olursa, yürütme yetkisi verilen tek kişinin, parti genel başkanı olarak yasama organını da tek başına kontrol edeceğini savunan Arık, anayasa değişikliği teklifi ister geçsin, isterse reddedilsin seçim barajının düşürülmesi gerektiğini kaydetti.

Seçim barajının yüzde 3'e düşürülmesi için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdiğini aktaran Arık, parlamenter sistemde barajın yüzde 3'e düşürülmesinin temsilde adalet ve yönetimde istikrar adına yeterli olacağını öne sürdü.

Arık, şu görüşlerini paylaştı:

"Seçim barajının şu aşamada yüzde 3'e düşürülmesi, Meclisin tek adam vesayetini kırabilmesi için bir umut doğuracaktır. Aksi takdirde anayasa değişikliği teklifi kabul edilirse AK Parti barajı düşürmeye hiç yanaşmayacaktır. Özellikle MHP'ye seslenmek istiyorum: MHP eğer Meclisin tek adam vesayetine girmesini istemiyorsa, anayasa değişiklik teklifinin nihai oylamasından önce barajın düşürülmesi yönünde tavır koymalıdır. Seçim barajı inmeden ya da tamamen kaldırılmadan bu değişikliğe MHP'nin vereceği vize, tek adam rejimine destek vermek olacaktır. AKP istediğini aldıktan sonra milliyetçiliği yeniden ayaklar altına alacaktır. Hepimiz biliyoruz ki AKP'nin hiçbir şeyi Türk tipi değildir, getirecekleri başkalık sistemi de Türk tipi olmayacaktır. Henüz fırsat varken Meclisi güçlendirecek adımlar atılmalı, bu doğrultuda seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu değiştirilmelidir."