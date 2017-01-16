Şırnak'ta 2 PKK'lı teslim oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dün yaşanan "önemli yurt içi olaylar" ve "günlük faaliyetlere" ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, Bitlis merkezde devam eden operasyonda, arazi araması sırasında tespit edilen 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde ise Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı, silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma nedeniyle tutuklanan ve dava dosyası görevsizlik kararı verdilerek Diyarbakır'a gönderilen HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'a 103 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, anayasa değişikliği teklifine ilişkin "Meclis kararını verdikten sonra en doğrusu, en kısa süre içerisinde referanduma gitmektir. Muhtemelen Nisan ayının hemen başında referanduma gidilecektir" dedi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında kadın mahkumlar ve çocuklarıyla suça sürüklenmiş çocukların topluma entegrasyonuyla ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde ise Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı, silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim oldu
CHP'li Arık, temsilde adalet için seçim barajının yüzde 3'e düşürülmesi gerektiğini söyledi
Silivri'de sanayi sitesinde trafo patladı. Olayda iki kişi yaralandı
Teklifin kabul edilmesi halinde TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019'da birlikte yapılacak
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesi kimsesizler mezarlığına gömüldü
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Isparta'yı kontrol altına almaya ve 700 Kara Harp Okulu öğrencisini Ankara'ya götürmeye çalışan Tuğgeneral Kurutmaz'ın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Geçen yıl başta Körfez ülkelerinden olmak üzere 21 bin 178 yabancı uyrukluya, 19 bin 91 konut ve bin 912 parsel satışı yapıldı. Afganlar'ın İstanbul'u, Kuveytlilerin ise Bursa'yı tercih ettiği bildirildi.
Van'da PKK'ya yönelik soruşturmada, Muradiye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç gözaltına alındı
Bayburt-Erzurum karayolu güzergahındaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı'nda yapımı süren ve tamamlandığında Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayacak Kop Tüneli'nde, 5 bin 200 metrelik delme işlemi gerçekleştirildi
İDO, sömestr tatilinde oluşabilecek muhtemel yoğunluğu karşılayabilmek için Bandırma, Bursa, Yalova, Armutlu gibi dış hatlara 25 ek sefer koydu
İzmir merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY yönelik operasyonda aralarında rütbelilerin de bulunduğu 24 jandarma personeli gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da 8 TIR, 2 otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 10'u aşkın kişi yaralandı.
Kar TEM otoyolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler bölgesinde, D-100 karayolunun ise Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkinde etkili oluyor