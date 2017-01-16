13:32, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Şırnak'ta 2 PKK'lı teslim oldu





Şırnak'ın Silopi ilçesinde ise Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı, silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şırnak'ın Silopi ilçesinde, barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dün yaşanan "önemli yurt içi olaylar" ve "günlük faaliyetlere" ilişkin bilgi verildi. Buna göre, Bitlis merkezde devam eden operasyonda, arazi araması sırasında tespit edilen 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Şırnak'ın Silopi ilçesinde ise Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı, silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim oldu.

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