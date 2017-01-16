Çin’de hava kirliliği için 'sarı' alarm

Çin’in başkenti Pekin’de hava kirliliğiyle mücadele için bu yıl 18,2 milyar yüen (2,6 milyar dolar) harcanacak.
Pekin Belediyesi, başkentte düzenlenen Pekin Belediyesi Halk Kongresi yıllık toplantısında hava kirliliğiyle mücadele kapsamında önlemlerin sıkılaştırılacağını açıkladı.
Belediye, bu çerçevede, 700 kasabada kömür yerine yenilenebilir enerjinin teşvik edileceğini ve yüksek karbon emisyonu yapan 300 bin aracın aşamalı olarak trafikten kaldırılacağını belirtti. Bunun yanı sıra 2 bin 570 fabrikanın karbon salımına karşı önlemler alınacağını ifade eden yetkililer, tüm önlemler için bu yıl 2,6 milyar dolarlık bütçe ayrıldığını kaydetti.
Pekin hükümeti, geçen yıl yüksek oranda kirlilik üreteceği gerekçesiyle toplam 97 milyar yüen (yaklaşık 14 milyar dolar) yatırım bütçeli 11 enerji projesini veto etmişti. Çin Ulusal Enerji İdaresi, kirliliğin önlenmesi amacıyla 2020'ye kadar yenilenebilir enerjiye 361 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmuştu.
Pekin Çevre Koruma Bürosu, başkentte yarın geceye kadar sürecek sarı alarm verildiğini duyurdu.
Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, kirliliğin ülkenin kuzey ve orta kesiminde bulunan Hıbey, Şandong ve Hınan eyaletlerine de etkileyeceği bilgisini paylaştı. Sarı alarm, PM 2,5 oranının 200'e ulaşması durumunda veriliyor. PM2,5 değerinin 25'i aştığı hava kalitesi "sağlıksız" olarak kabul ediliyor.
Pekin’de geçen hafta hava kirliliğiyle mücadele için emniyet birimleri bünyesinde özel polis gücü kurulacağı açıklanmıştı. Yetkililer, bu birimin kamuya açık alanlarda mangal, çöp, odun ve diğer biyolojik maddelerin yakılmasını önleyeceğini ve gerektiğinde ceza yazacağını belirtmişti.
Başkentte geçen yıl bin 400 hava kirliliği vakası için 40 milyon yüen (5,79 milyon dolar) para cezası kesilmişti.
Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. 1,34 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de her yıl yaklaşık 1,6 milyon kişi, hava kirliliğinin neden olduğu kalp ve akciğer hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor.
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Başkent Pekin'de hava kirliliğiyle mücadele kapsamında bu yıl 2,6 milyar dolarlık bütçe ayrıldı. Şehirde kirliliğe sebep olan PM2,5 partiküllerinin 200 seviyesini geçmesi üzerine sarı alarm verildi
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