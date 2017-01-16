14:07, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Filistinli genç İsrail zindanında hayatını kaybetti





İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu genç, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Mahmud Basile'nin (17), kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşayan baba Nebil Basile, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin oğlu Mahmud'un kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini kendilerine haber verdiğini belirtti. Basile, iki buçuk yıldır hapishanede olan 17 yaşındaki oğlunun tahliyesine 6 ay kaldığını kaydetti.

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