14:18, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Kırgızistan'dan düşen uçakla ilgili ilk açıklama





Kırgızistan Başbakan Yardımcısı, kargo uçağının pilot hatası sebebiyle düştüğünü öne sürdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Muhametkalyi Abulgaziev, Türk kargo uçağının pilotaj hatası nedeniyle düştüğünü belirtti. Abulgaziev, Hong Kong – Bişkek seferini yaptığı sırada Manas Havalimanı yakınlarındaki evlerin üzerine düşen Türk kargo uçağıyla ilgili açıklama yaptı. Abulgaziev, “İlk bilgilere göre, uçak pilot arızası nedeniyle çakıldı” ifadelerini kullandı. Bişkek’te meydana gelen uçak kazasında aralarında dört mürettebatın da olduğu en az 37 kişi hayatını kaybetmişti.

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