Trump'ın hedefinde şimdi de NATO var

ABD başkanlığına seçilen Donald Trump, NATO'nun sorunları olduğunu ve terörizme karşı bir şey yapmadığı için de eskidiğini iddia etti.
Trump, Bild gazetesine verdiği röportajda, Doğu Avrupalıların Putin ve Rusya korkusunu anlıyor musunuz?” şeklindeki soruya, “Elbette, biliyorum. Neler yaşandığını anlıyorum. Uzun zamandan beri şunu söylüyorum: NATO’nun sorunları var. NATO eskidi çünkü birincisi, bildiğiniz gibi yıllar öncesinden tasarlanmış. İkincisi, ülkeler ödemeleri gerektiği parayı ödemiyorlar. NATO’nun eskidiğini söylediğimde baskı altında kaldım. Terörizme karşı bir şey yapmadığı için de eskidi” cevabını verdi.
Ülkelerin kendi üzerlerine düşen payı ödemediğini, bunun ABD’ye karşı adil olmadığını belirten Trump, ancak bunun haricinde NATO’yu çok önemli bulduğunu ifade etti.
Trump, ABD’nin yıllar önce Irak’a girmesini de eleştirerek bunu, ABD'nin tarihindeki en kötü kararı olarak nitelendirdi.
"Bu arı kovanına çomak sokmak gibiydi." ifadesini kullanan Trump, şimdi bölgede dünyanın en büyük kargaşasının yaşandığını kaydetti.
Trump, DEAŞ ile nasıl mücadele edeceğini şimdi açıklamayacağını belirterek Obama veya başkaları gibi olmayacağını vurguladı.
İran ile varılan nükleer anlaşma konusunda ne yapacağını da şimdi açıklamayacağını ifade eden Trump, “Ben kartlarımı göstermek istemiyorum. Ben çıkıp da ‘Ben şunu yapacağım, bunu böyle yapacağım” diye söylemeyeceğim. Yapmam gerekeni yapacağım.” diye konuştu.
Trump, ABD dışında üretilen ancak ABD’ye satılacak otomobiller için üreticilerin vergi ödemesi gerekeceğini belirterek "ABD için otomobiller üretebilirler ancak ABD’ye gelen her araç için yüzde 35 vergi ödemeleri gerekiyor" dedi.
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ABD başkanlığına seçilen Trump, "NATO’nun sorunları var. NATO eskidi çünkü birincisi, bildiğiniz gibi yıllar öncesinden tasarlanmış. İkincisi ülkeler ödemeleri gereken parayı ödemiyorlar" dedi.
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