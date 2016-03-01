14:49, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Sekiz kişinin serveti, 3,5 milyar kişinin varlığından fazla

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dünyada en zengin 8 kişinin servetinin 426 milyar doları bulduğu, bunun da en yoksul 3.5 milyar insanın sahip olduğu varlıktan daha fazla olduğunu berlirtiliyor.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu öncesinde gelir eşitsizliğine dikkati çekmek amacıyla rapor hazırlayan İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, en yoksul 3.5 milyar kişinin sahip olduğu varlıkların toplamının 409 milyar dolarda kaldığını vurgulayarak uçuruma dikkat çekti.

Credit Suisse ve Forbes dergisinin verileri baz alınarak belirlenen dünyanın en zengin 8 kişisi ve sahip oldukları servet şöyle:

İlk sırada Microsoft'un kurucusu Bill Gates bulunuyor. Gates'in serveti 75 milyar dolar. İkinci sırada ise 67 milyar dolar ile ünlü İspanyol markası Zara'nın sahibi Amancio Ortega yer alıyor. Ortega'yı 60.8 milyar dolar ile Warren Buffet takip ederken, Meksikalı Carlos Slim Helu 50 milyar dolar ile dördüncü oldu. Amazon'un sahibi Jeff Bezos 45.3 milyar dolar, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ise 44.6 milyar dolar servete sahip. Listede Oracle'nin patronu Laryy Ellison 43.6 milyar dolar ile yedinci, Michael Bloomberg ise, 40 milyar dolar serveti ile sekizinci sırada yer aldı.

GELİR EŞİTSİZLİĞİ ARTIYOR

Oxfam'ın raporuna göre gelir uçurumu gün geçtikçe açılıyor; 1988-2011 yılları arasında küresel gelir 11.9 trilyon dolar artarken, en zengin yüzde onluk dilim bu artışın yüzde 45'ini elde etti.

Oxfam geçen yıl hazırladığı raporda 62 "süper zenginin" toplam servetinin dünyanın nüfusunun en fakir olan yarısından daha fazla olduğunu da açıklamıştı.