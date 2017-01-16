15:08, 16 Ocak 2017 Pazartesi

ByLock kullanan 17 emniyet mensubu gözaltında





Mersin'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 17 emniyet mensubu gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mersin'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 17 emniyet mensubunun gözaltına alındığı bildirildi. FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen emniyet personelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında gözaltına alınan aralarında çeşitli rütbelerde polislerin de bulunduğu 17 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Mersin Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

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