Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:14, 16 Ocak 2017 Pazartesi
Afrika
15:11, 16 Ocak 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Kamboçya ABD ile askeri tatbikatı iptal etti
Kamboçya ABD ile askeri tatbikatı iptal etti

Kamboçya Kraliyet Ordusu ve ABD Pasifik Ordusunun her yıl ortak yaptığı "Angkor Gözcüsü" adlı askeri tatbikat, bu yılki yoğun gündem nedeniyle iptal edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kamboçya'nın, ABD ile her yıl ortaklaşa yaptığı ve hazırlıkları devam eden askeri tatbikatı bu yıl için iptal ettiği bildirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Chhum Socheath'in yaptığı açıklamaya göre, Kamboçya Kraliyet Ordusu ve ABD Pasifik Ordusunun her yıl ortak yaptığı "Angkor Gözcüsü" adlı askeri tatbikat, bu yılki yoğun gündem nedeniyle ordunun tam katılım sağlayamayacağı gerekçesiyle iptal edildi.

Socheath, tatbikatın iptal edilmesinin nedeni olarak ülkede temmuzda yapılacak yerel seçimler ve uyuşturucu kaynaklı suçların bitirilmesine yönelik başlatılan ülke çapındaki kampanyayı gösterdi.

Bu arada ABD'nin Phnom Penh Büyükelçiliği Sözcüsü Jay Raman, 2017-2018 tatbikatının iptal edildiğini teyit ederek söz konusu karardan askeri değişim ve eğitim programlarının etkilenmeyeceğini belirtti.

ABD'nin geleneksel müttefiklerinden Kamboçya, Filipinler gibi Güneydoğu Asya ülkelerinin, son dönemde Pekin yönetiminin diplomatik ve askeri yakınlaşma çabalarına karşılık Çin'e yaklaştığı belirtiliyor.



Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afrika Haberleri
SMDK'dan Barada Vadisi'ndeki saldırıları kınama
SMDK'dan Barada Vadisi'ndeki saldırıları kınama

Suriye'de muhaliflerin çatı örgütü SMDK, Şam'ın Barada Vadisi'nde 15 sivilin öldürüldüğü saldırıları kınadı
Dünya Bankasından Azerbaycan'a TANAP için kredi
Dünya Bankasından Azerbaycan'a TANAP için kredi

Dünya Bankası, Azerbaycan'a TANAP için kullanılacak 400 milyon dolarlık kredi verdi.
Lübnan'ın çöpleri hava trafiğine tehdit oldu
Lübnan'ın çöpleri hava trafiğine tehdit oldu

Ülkedeki çöp krizine çözüm olarak sunulan havalimanı yanındaki yeni atık toplama alanına gelen martılar, hava trafiğini tehdit ediyor
Tahran'da quot İHA quot alarmı
Tahran'da "İHA" alarmı

Tahran'ın merkez meydanlarından İnkılab'ın semalarında görülen insansız hava aracı vuruldu
İsrail'den Şeyh Salah'a yurt dışı yasağı
İsrail'den Şeyh Salah'a yurt dışı yasağı

Yarın salıverilmesi beklenen 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Salah'a yurt dışı yasağı getirildi
İsrail'den MOSSAD ajanlarını koruma önlemi
İsrail'den MOSSAD ajanlarını koruma önlemi

İsrail hükümetinin, istihbarat görevlilerinin kimliklerini ifşa edenler hakkında 7 yıl ila müebbet hapis cezası öngören bir düzenleme hazırladığı belirtildi
Rusya'dan Trump'un NATO eleştirisine destek
Rusya'dan Trump'un NATO eleştirisine destek

Kremlin'in açıklamasında Rusya'nın Trump'ın, NATO'nun eskidiği yönündeki iddiasına katıldığı belirtildi.
Netanyahu medyayı suçladı
Netanyahu medyayı suçladı

Netanyahu, basın ve medya kuruluşlarını, hükümetini düşürmeye çalışmakla suçladı
Türkmenlerden Irak hükümetine çağrı
Türkmenlerden Irak hükümetine çağrı

ITC Genel Başkanı Salihi, "Irak ordusunun gelip Havice'yi kurtarması gerekiyor. Çünkü PKK'nın içeriden, DEAŞ'ın ise dışarıdan Kerkük üzerindeki tehdidi devam ediyor" açıklamasında bulundu
Gazze'deki elektrik santralinde ek jeneratör devrede
Gazze'deki elektrik santralinde ek jeneratör devrede

Gazze'ye Katar'ın mali desteği sayesinde yakıt sağlanarak elektrik santralindeki üçüncü jeneratörün çalışmaya başladı
Kamboçya ABD ile askeri tatbikatı iptal etti
Kamboçya ABD ile askeri tatbikatı iptal etti

Kamboçya Kraliyet Ordusu ve ABD Pasifik Ordusunun her yıl ortak yaptığı "Angkor Gözcüsü" adlı askeri tatbikat, bu yılki yoğun gündem nedeniyle iptal edildi
Sekiz kişinin serveti 3 5 milyar kişinin varlığından fazla
Sekiz kişinin serveti, 3,5 milyar kişinin varlığından fazla

Dünyada en yoksul 3,5 milyar kişinin varlıkları toplamı 409 milyar dolarken en zengin sekiz kişinin serveti 426 milyar doları buluyor
Astana'daki görüşmeye ABD davet edilmedi
Astana'daki görüşmeye ABD davet edilmedi

Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, Astana'da yapılması planlanan Suriye görüşmeleri için ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibine davet gönderilmediğini söyledi
Eroin yapımında kullanılan kimyasal ele geçirildi
Eroin yapımında kullanılan kimyasal ele geçirildi

Eroin yapımında kullanılan 810 litre kimyasal madde ele geçirildi
Trump'ın hedefinde şimdi de NATO var
Trump'ın hedefinde şimdi de NATO var

ABD başkanlığına seçilen Trump, "NATO’nun sorunları var. NATO eskidi çünkü birincisi, bildiğiniz gibi yıllar öncesinden tasarlanmış. İkincisi ülkeler ödemeleri gereken parayı ödemiyorlar" dedi.
Guantanamo'daki 10 tutuklu Umman'a gönderildi
Guantanamo'daki 10 tutuklu Umman'a gönderildi

Guantanamo'dan serbest bırakılan 10 kişi Umman'a ulaştı





Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 