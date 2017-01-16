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Gazze'deki elektrik santralinde ek jeneratör devrede
Gazze'deki elektrik santralinde ek jeneratör devrede

Gazze'ye Katar'ın mali desteği sayesinde yakıt sağlanarak elektrik santralindeki üçüncü jeneratörün çalışmaya başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar'ın desteğiyle Gazze'deki elektrik santralinde ek jeneratörün çalışmaya başladığı bildirildi.

Gazze'deki Enerji Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın mali desteği sayesinde yakıt sağlanarak elektrik santralindeki üçüncü jeneratörün çalışmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, devreye giren jeneratörle Gazze'ye 8 saat kesintisiz elektrik verilmeye başlanacağı ifade edildi.

Elektrik dağıtım şirketi krizden önce, arada 8 saatlik tek kesintiyle Gazze'ye günde toplam 16 saat elektrik sağlıyordu.

Ancak son bir ayda kesintiler sık sık yaşanmaya ve Gazze günde 12 saatten fazla elektriksiz kalmaya başlamıştı.

Katar yönetimi, dün Gazze'deki elektrik santralinin 3 aylık yakıt ihtiyacının karşılanması için 12 milyon dolarlık yardımda bulunacağını duyurmuştu.

Gazze'deki Enerji Kurumu da dün Türkiye'nin elektrik santraline 15 milyon litre yakıt göndermeyi planladığını kaydetmişti.

Gazze'de elektrik şirketlerinin ödediği vergilerdeki artış ve İsrail ile Mısır'dan gelen nakil hatlarındaki arızalar elektrik krizinin büyümesine neden olurken, yaşanan uzun süreli kesintiler yıllardır İsrail ablukası altında bulunan Filistinlilerin mevcut sıkıntılarını daha da artırıyor.



İlgili Konular Gazze elektrik kesintisi
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