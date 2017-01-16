Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:14, 16 Ocak 2017 Pazartesi
Ortadoğu
15:42, 16 Ocak 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Türkmenlerden Irak hükümetine çağrı
Türkmenlerden Irak hükümetine çağrı

ITC Genel Başkanı Salihi, "Irak ordusunun gelip Havice'yi kurtarması gerekiyor. Çünkü PKK'nın içeriden, DEAŞ'ın ise dışarıdan Kerkük üzerindeki tehdidi devam ediyor" açıklamasında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı ve Kerkük milletvekili Erşet Salihi, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'ın Kerkük üzerinde tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirterek, "Irak ordusunun gelip Havice'yi kurtarması gerekiyor." dedi.

Salihi, Erbil'de AA muhabirine yaptığı açıklamada Kerkük'ün halen terör saldırıları tehdidi altında olduğunu söyledi.

Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesinin mutlaka DEAŞ'tan temizlenmesi gerektiğini ifade eden Salihi, "Irak ordusunun gelip Havice'yi kurtarması gerekiyor. Çünkü PKK'nın içeriden, DEAŞ'ın ise dışarıdan Kerkük üzerindeki tehdidi devam ediyor. Maalesef ne yerel yönetim ne de Bağdat yönetimi bu sorunu görüyor." diye konuştu.

Salihi, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Kerkük Valisi Necmettin Kerim'i, Kerim'in ise merkezi yönetimi suçladığını vurguladı.

Yerel yönetim ile Bağdat hükümeti arasındaki anlaşmazlığın faturasını Kerkük halkının ödediğini dile getiren Salihi, "Biz Havice operasyonunun bir an önce başlamasını istiyoruz, çünkü Havice DEAŞ'tan kurtarılmadığı sürece Kerkük'ün tehdit altında kalır. Şu ana kadar Havice konusunda ciddi bir adımın atılmadığını görüyoruz ama biz baskılarımıza devam edeceğiz, çünkü Kerkük'teki güvenlik açığı devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

- "Telafer halkından oluşturulmuş müşterek bir güç istiyoruz"

Gelecekte Telafer'in demografik yapısının bozulmasının önüne geçmek için yerel bir güce ihtiyaç olduğunu ve bunu Irak hükümetinden talep ettiklerini aktaran Salihi, "Telafer için mezhebine bakılmaksızın sadece Telafer halkından oluşturulmuş müşterek bir güç istiyoruz." dedi.

Salihi, talep ettikleri ortak gücün oluşturulması için hem uluslararası koalisyonun hem de Bağdat yönetiminin adım atmasını beklediklerini aktardı.

- DEAŞ sonrası güvenlik sorunu

ITC Genel Başkanı ayrıca, DEAŞ sonrası üzerinde anlaşmazlık ve ihtilaf olan bölgelerde güvenliğin bir güç tarafından sağlanması için yeni bir sistem kurulması gerektiğine dikkat çekti. Salihi, şunları kaydetti:

"Bu konuyla ilgili Bağdat yönetimine önerilerimizi ilettik. Güvenlik sorununun gözden geçirilmesi gerekir, üzerinde anlaşmazlık olduğu söylenen bölgelerde güvenliği hangi gücün sağlayacağının netleşmesi lazım. Üzerinde anlaşmazlık olan bölgelerde DEAŞ sonrası güvenliği kim sağlayacak: Irak hükümeti tarafından oluşturulan bir güç mü, Peşmerge mi, yerel unsurlardan oluşturulmuş bir güç mü, yoksa uluslararası tarafların göndereceği bir güç mü? Bunların hepsi cevap bekleyen sorulardır."



İlgili Konular Irak Türkmen Cephesi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
SMDK'dan Barada Vadisi'ndeki saldırıları kınama
SMDK'dan Barada Vadisi'ndeki saldırıları kınama

Suriye'de muhaliflerin çatı örgütü SMDK, Şam'ın Barada Vadisi'nde 15 sivilin öldürüldüğü saldırıları kınadı
Dünya Bankasından Azerbaycan'a TANAP için kredi
Dünya Bankasından Azerbaycan'a TANAP için kredi

Dünya Bankası, Azerbaycan'a TANAP için kullanılacak 400 milyon dolarlık kredi verdi.
Lübnan'ın çöpleri hava trafiğine tehdit oldu
Lübnan'ın çöpleri hava trafiğine tehdit oldu

Ülkedeki çöp krizine çözüm olarak sunulan havalimanı yanındaki yeni atık toplama alanına gelen martılar, hava trafiğini tehdit ediyor
Tahran'da quot İHA quot alarmı
Tahran'da "İHA" alarmı

Tahran'ın merkez meydanlarından İnkılab'ın semalarında görülen insansız hava aracı vuruldu
İsrail'den Şeyh Salah'a yurt dışı yasağı
İsrail'den Şeyh Salah'a yurt dışı yasağı

Yarın salıverilmesi beklenen 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Salah'a yurt dışı yasağı getirildi
İsrail'den MOSSAD ajanlarını koruma önlemi
İsrail'den MOSSAD ajanlarını koruma önlemi

İsrail hükümetinin, istihbarat görevlilerinin kimliklerini ifşa edenler hakkında 7 yıl ila müebbet hapis cezası öngören bir düzenleme hazırladığı belirtildi
Rusya'dan Trump'un NATO eleştirisine destek
Rusya'dan Trump'un NATO eleştirisine destek

Kremlin'in açıklamasında Rusya'nın Trump'ın, NATO'nun eskidiği yönündeki iddiasına katıldığı belirtildi.
Netanyahu medyayı suçladı
Netanyahu medyayı suçladı

Netanyahu, basın ve medya kuruluşlarını, hükümetini düşürmeye çalışmakla suçladı
Türkmenlerden Irak hükümetine çağrı
Türkmenlerden Irak hükümetine çağrı

ITC Genel Başkanı Salihi, "Irak ordusunun gelip Havice'yi kurtarması gerekiyor. Çünkü PKK'nın içeriden, DEAŞ'ın ise dışarıdan Kerkük üzerindeki tehdidi devam ediyor" açıklamasında bulundu
Gazze'deki elektrik santralinde ek jeneratör devrede
Gazze'deki elektrik santralinde ek jeneratör devrede

Gazze'ye Katar'ın mali desteği sayesinde yakıt sağlanarak elektrik santralindeki üçüncü jeneratörün çalışmaya başladı
Kamboçya ABD ile askeri tatbikatı iptal etti
Kamboçya ABD ile askeri tatbikatı iptal etti

Kamboçya Kraliyet Ordusu ve ABD Pasifik Ordusunun her yıl ortak yaptığı "Angkor Gözcüsü" adlı askeri tatbikat, bu yılki yoğun gündem nedeniyle iptal edildi
Sekiz kişinin serveti 3 5 milyar kişinin varlığından fazla
Sekiz kişinin serveti, 3,5 milyar kişinin varlığından fazla

Dünyada en yoksul 3,5 milyar kişinin varlıkları toplamı 409 milyar dolarken en zengin sekiz kişinin serveti 426 milyar doları buluyor
Astana'daki görüşmeye ABD davet edilmedi
Astana'daki görüşmeye ABD davet edilmedi

Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, Astana'da yapılması planlanan Suriye görüşmeleri için ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibine davet gönderilmediğini söyledi
Eroin yapımında kullanılan kimyasal ele geçirildi
Eroin yapımında kullanılan kimyasal ele geçirildi

Eroin yapımında kullanılan 810 litre kimyasal madde ele geçirildi
Trump'ın hedefinde şimdi de NATO var
Trump'ın hedefinde şimdi de NATO var

ABD başkanlığına seçilen Trump, "NATO’nun sorunları var. NATO eskidi çünkü birincisi, bildiğiniz gibi yıllar öncesinden tasarlanmış. İkincisi ülkeler ödemeleri gereken parayı ödemiyorlar" dedi.
Guantanamo'daki 10 tutuklu Umman'a gönderildi
Guantanamo'daki 10 tutuklu Umman'a gönderildi

Guantanamo'dan serbest bırakılan 10 kişi Umman'a ulaştı

Haberler

Türkmenler Kerkük'te özel statü istiyor
Türkmenler Kerkük'te özel statü istiyor

Irak'taki 200 bin Türkmen mülteci durumuna düştü
Irak'taki 200 bin Türkmen mülteci durumuna düştü

Salihi: IŞİD'in ele geçirdiği bölgeler başka güçlere teslim ediliyor
Salihi IŞİD'in ele geçirdiği bölgeler başka güçlere teslim ediliyor

Irak Meclisi Türkmen Hakları yasa tasarısını reddetti
Irak Meclisi Türkmen Hakları yasa tasarısını reddetti

Salihi: Türkmenler için güvenli bölge oluşturulmalı
Salihi Türkmenler için güvenli bölge oluşturulmalı

Türkmenler IŞİD'e karşı silahlanıyor
Türkmenler IŞİD'e karşı silahlanıyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 