Türkmenlerden Irak hükümetine çağrı

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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı ve Kerkük milletvekili Erşet Salihi, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'ın Kerkük üzerinde tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirterek, "Irak ordusunun gelip Havice'yi kurtarması gerekiyor." dedi.
Salihi, Erbil'de AA muhabirine yaptığı açıklamada Kerkük'ün halen terör saldırıları tehdidi altında olduğunu söyledi.
Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesinin mutlaka DEAŞ'tan temizlenmesi gerektiğini ifade eden Salihi, "Irak ordusunun gelip Havice'yi kurtarması gerekiyor. Çünkü PKK'nın içeriden, DEAŞ'ın ise dışarıdan Kerkük üzerindeki tehdidi devam ediyor. Maalesef ne yerel yönetim ne de Bağdat yönetimi bu sorunu görüyor." diye konuştu.
Salihi, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Kerkük Valisi Necmettin Kerim'i, Kerim'in ise merkezi yönetimi suçladığını vurguladı.
Yerel yönetim ile Bağdat hükümeti arasındaki anlaşmazlığın faturasını Kerkük halkının ödediğini dile getiren Salihi, "Biz Havice operasyonunun bir an önce başlamasını istiyoruz, çünkü Havice DEAŞ'tan kurtarılmadığı sürece Kerkük'ün tehdit altında kalır. Şu ana kadar Havice konusunda ciddi bir adımın atılmadığını görüyoruz ama biz baskılarımıza devam edeceğiz, çünkü Kerkük'teki güvenlik açığı devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
- "Telafer halkından oluşturulmuş müşterek bir güç istiyoruz"
Gelecekte Telafer'in demografik yapısının bozulmasının önüne geçmek için yerel bir güce ihtiyaç olduğunu ve bunu Irak hükümetinden talep ettiklerini aktaran Salihi, "Telafer için mezhebine bakılmaksızın sadece Telafer halkından oluşturulmuş müşterek bir güç istiyoruz." dedi.
Salihi, talep ettikleri ortak gücün oluşturulması için hem uluslararası koalisyonun hem de Bağdat yönetiminin adım atmasını beklediklerini aktardı.
- DEAŞ sonrası güvenlik sorunu
ITC Genel Başkanı ayrıca, DEAŞ sonrası üzerinde anlaşmazlık ve ihtilaf olan bölgelerde güvenliğin bir güç tarafından sağlanması için yeni bir sistem kurulması gerektiğine dikkat çekti. Salihi, şunları kaydetti:
"Bu konuyla ilgili Bağdat yönetimine önerilerimizi ilettik. Güvenlik sorununun gözden geçirilmesi gerekir, üzerinde anlaşmazlık olduğu söylenen bölgelerde güvenliği hangi gücün sağlayacağının netleşmesi lazım. Üzerinde anlaşmazlık olan bölgelerde DEAŞ sonrası güvenliği kim sağlayacak: Irak hükümeti tarafından oluşturulan bir güç mü, Peşmerge mi, yerel unsurlardan oluşturulmuş bir güç mü, yoksa uluslararası tarafların göndereceği bir güç mü? Bunların hepsi cevap bekleyen sorulardır."
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ITC Genel Başkanı Salihi, "Irak ordusunun gelip Havice'yi kurtarması gerekiyor. Çünkü PKK'nın içeriden, DEAŞ'ın ise dışarıdan Kerkük üzerindeki tehdidi devam ediyor" açıklamasında bulundu
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