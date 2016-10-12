16:36, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Şırnak'ta belediye aracına saldırı; beş yaralı





Şırnak'ta PKK'nın döşediği EYP'nin patlaması sonucu beş kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şırnak’ta PKK tarafından daha önce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) şehrin su şebekesini onaran firmanın aracının altında patlaması sonucu beş kişi yaralandı. Şehir merkezinde saat 15.00 sularında gerçekleşen patlama sırasında operatör Ebubekir Barkın ile yardımcısı Mehmet Belge ve çevrede bulunan vatandaşlardan Beşir Külter, Refik Erdem ve Abdurrahman İdin yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

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