16:59, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Edirne'de eski emniyet müdürü tutuklandı





Edirne'de gözaltına alınan eski emniyet müdürü tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Edirne'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan eski emniyet müdürü tutuklandı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü S.Ö, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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