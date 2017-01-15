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Edirne'de eski emniyet müdürü tutuklandı
Edirne'de eski emniyet müdürü tutuklandı

Edirne'de gözaltına alınan eski emniyet müdürü tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Edirne'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan eski emniyet müdürü tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü S.Ö, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



İlgili Konular FETÖ soruşturması FETÖ operasyonları
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