İsrail'den Şeyh Salah'a yurt dışı yasağı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsrail'in yarın serbest bırakılması beklenen 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'a yurt dışı yasağı getirdiği bildirildi.
Şeyh Salah'ın avukatı Ömer Hamayisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri tarafından imzalanan, Şeyh Salah'ın yarın serbest bırakıldıktan sonra yurt dışına çıkışının yasaklandığını içeren karar tarafımıza iletildi." dedi.
Bunun kendileri için yeni bir durum olmadığına, 2015'ten bu yana benzer kararların alındığına dikkati çeken Hamayisi, "Bu karar da Şeyh Salah'ın yarın serbest bırakılacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.
İsrail polisinin geçen perşembe günü, "yasa dışı platform ve derneklere üye olduğu" ve "şiddete teşvik eden açıklamalar yaptığı" iddiasıyla Salah hakkında yeni bir soruşturma dosyası oluşturarak savcılığa gönderdiği bildirilmişti. Avukat Hamayisi, bu gelişme üzerine, "Suç dosyasının savcılık tarafından kabul edilmesi halinde 17 Ocak'ta serbest bırakılacağı açıklanan Şeyh Salah, serbest kalamayacaktır." demişti.
İsrail hapishaneler yönetiminin açıkladığı karara göre, Şeyh Salah'ın 17 Ocak'ta serbest bırakılması bekleniyor.
1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah, 9 yıl önce verdiği bir cuma hutbesinde halkı "şiddete teşvik" ettiği gerekçesiyle İsrail mahkemesi tarafından 18 Nisan 2016'da 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Salah, mayıs ayından bu yana Bi'ru's-Seba kentindeki hapishanede tek kişilik hücrede tutuluyor.
Suriye'de muhaliflerin çatı örgütü SMDK, Şam'ın Barada Vadisi'nde 15 sivilin öldürüldüğü saldırıları kınadı
Dünya Bankası, Azerbaycan'a TANAP için kullanılacak 400 milyon dolarlık kredi verdi.
Ülkedeki çöp krizine çözüm olarak sunulan havalimanı yanındaki yeni atık toplama alanına gelen martılar, hava trafiğini tehdit ediyor
Tahran'ın merkez meydanlarından İnkılab'ın semalarında görülen insansız hava aracı vuruldu
Yarın salıverilmesi beklenen 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Salah'a yurt dışı yasağı getirildi
İsrail hükümetinin, istihbarat görevlilerinin kimliklerini ifşa edenler hakkında 7 yıl ila müebbet hapis cezası öngören bir düzenleme hazırladığı belirtildi
Kremlin'in açıklamasında Rusya'nın Trump'ın, NATO'nun eskidiği yönündeki iddiasına katıldığı belirtildi.
Netanyahu, basın ve medya kuruluşlarını, hükümetini düşürmeye çalışmakla suçladı
ITC Genel Başkanı Salihi, "Irak ordusunun gelip Havice'yi kurtarması gerekiyor. Çünkü PKK'nın içeriden, DEAŞ'ın ise dışarıdan Kerkük üzerindeki tehdidi devam ediyor" açıklamasında bulundu
Gazze'ye Katar'ın mali desteği sayesinde yakıt sağlanarak elektrik santralindeki üçüncü jeneratörün çalışmaya başladı
Kamboçya Kraliyet Ordusu ve ABD Pasifik Ordusunun her yıl ortak yaptığı "Angkor Gözcüsü" adlı askeri tatbikat, bu yılki yoğun gündem nedeniyle iptal edildi
Dünyada en yoksul 3,5 milyar kişinin varlıkları toplamı 409 milyar dolarken en zengin sekiz kişinin serveti 426 milyar doları buluyor
Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, Astana'da yapılması planlanan Suriye görüşmeleri için ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibine davet gönderilmediğini söyledi
Eroin yapımında kullanılan 810 litre kimyasal madde ele geçirildi
ABD başkanlığına seçilen Trump, "NATO’nun sorunları var. NATO eskidi çünkü birincisi, bildiğiniz gibi yıllar öncesinden tasarlanmış. İkincisi ülkeler ödemeleri gereken parayı ödemiyorlar" dedi.
Guantanamo'dan serbest bırakılan 10 kişi Umman'a ulaştı