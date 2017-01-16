17:06, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Sur'da patlama, 3 şehit 7 yaralı





Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi'nin kampüs alanında patlama meydana geldi. Patlamada 3 polis şehit oldu 7 kişi yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibine düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 polis şehit oldu, 2 polis memuru yaralandı. Alınan bilgiye göre, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında polis aracının geçişi sırasında PKK'lılarca önceden yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 polis şehit düştü, 2 polis yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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