Güncelleme: 18:06, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Sur'da polise terör saldırısı: 4 şehit | VİDEO





Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibine düzenlenen terör saldırısında 4 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında polis aracının geçişi sırasında PKK'lılarca önceden yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda 4 polis şehit düştü, 2 polis yaralandı. YARALI POLİSLER TEDAVİ ALTINA ALINDI Yaralılar ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Saldırının ardından olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ile Sur İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi devam ediyor. MEZARLIK DUVARININ OLDUĞU BÖLGEYE BOMBA YERLEŞTİRİLMİŞ Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, çevik kuvvet polis ekibini taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında Sadi Mezarlığı duvarının olduğu bölgeye önceden tuzaklanmış patlayıcının infilak ettirilmesi suretiyle bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. Terör saldırısının aydınlatılması için çok yönlü inceleme başlatıldığı kaydedildi.

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