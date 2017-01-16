SMDK'dan Barada Vadisi'ndeki saldırıları kınama

Suriye'de muhaliflerin çatı örgütü Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşar Esad rejimi ve destekçisi silahlı yabancı grupların Şam'ın Barada Vadisi'nde 15 sivili öldürdüğü saldırıları kınadı.
SMDK, yazılı açıklamasında İran'a bağlı yabancı milislerin dün Barada Vadisi'ndeki "Deyr Kanun" köyünü tank ve top atışıyla hedef alarak 15 sivili öldürdüğünü hatırlattı.
Katliam olarak nitelenen saldırıları kınayan SMDK, garantör taraflara ateşkese uyulması için sorumluluk üstlenme çağrısında bulundu.
Açıklamada ayrıca, "SMDK, Esad rejimine bağlı güçlerin, Barada Vadisi bölgesi müzakere heyeti başkanı emekli General Ahmed el-Gadban'ın suikastla şehit edilmesine varan ateşkes ihlallerinin durdurulmasını talep etmektedir." denildi.
Ateşkes ihlalleri, başkent Şam'daki Barada Vadisi'nde yoğunlaşıyor.
Suriye'de muhaliflerin çatı örgütü SMDK, Şam'ın Barada Vadisi'nde 15 sivilin öldürüldüğü saldırıları kınadı
Dünya Bankası, Azerbaycan'a TANAP için kullanılacak 400 milyon dolarlık kredi verdi.
Ülkedeki çöp krizine çözüm olarak sunulan havalimanı yanındaki yeni atık toplama alanına gelen martılar, hava trafiğini tehdit ediyor
Tahran'ın merkez meydanlarından İnkılab'ın semalarında görülen insansız hava aracı vuruldu
Yarın salıverilmesi beklenen 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Salah'a yurt dışı yasağı getirildi
İsrail hükümetinin, istihbarat görevlilerinin kimliklerini ifşa edenler hakkında 7 yıl ila müebbet hapis cezası öngören bir düzenleme hazırladığı belirtildi
Kremlin'in açıklamasında Rusya'nın Trump'ın, NATO'nun eskidiği yönündeki iddiasına katıldığı belirtildi.
Netanyahu, basın ve medya kuruluşlarını, hükümetini düşürmeye çalışmakla suçladı
ITC Genel Başkanı Salihi, "Irak ordusunun gelip Havice'yi kurtarması gerekiyor. Çünkü PKK'nın içeriden, DEAŞ'ın ise dışarıdan Kerkük üzerindeki tehdidi devam ediyor" açıklamasında bulundu
Gazze'ye Katar'ın mali desteği sayesinde yakıt sağlanarak elektrik santralindeki üçüncü jeneratörün çalışmaya başladı
Kamboçya Kraliyet Ordusu ve ABD Pasifik Ordusunun her yıl ortak yaptığı "Angkor Gözcüsü" adlı askeri tatbikat, bu yılki yoğun gündem nedeniyle iptal edildi
Dünyada en yoksul 3,5 milyar kişinin varlıkları toplamı 409 milyar dolarken en zengin sekiz kişinin serveti 426 milyar doları buluyor
Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, Astana'da yapılması planlanan Suriye görüşmeleri için ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibine davet gönderilmediğini söyledi
Eroin yapımında kullanılan 810 litre kimyasal madde ele geçirildi
ABD başkanlığına seçilen Trump, "NATO’nun sorunları var. NATO eskidi çünkü birincisi, bildiğiniz gibi yıllar öncesinden tasarlanmış. İkincisi ülkeler ödemeleri gereken parayı ödemiyorlar" dedi.
Guantanamo'dan serbest bırakılan 10 kişi Umman'a ulaştı