18:10, 16 Ocak 2017 Pazartesi

SMDK'dan Barada Vadisi'ndeki saldırıları kınama





Suriye'de muhaliflerin çatı örgütü SMDK, Şam'ın Barada Vadisi'nde 15 sivilin öldürüldüğü saldırıları kınadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'de muhaliflerin çatı örgütü Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşar Esad rejimi ve destekçisi silahlı yabancı grupların Şam'ın Barada Vadisi'nde 15 sivili öldürdüğü saldırıları kınadı. SMDK, yazılı açıklamasında İran'a bağlı yabancı milislerin dün Barada Vadisi'ndeki "Deyr Kanun" köyünü tank ve top atışıyla hedef alarak 15 sivili öldürdüğünü hatırlattı. Katliam olarak nitelenen saldırıları kınayan SMDK, garantör taraflara ateşkese uyulması için sorumluluk üstlenme çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca, "SMDK, Esad rejimine bağlı güçlerin, Barada Vadisi bölgesi müzakere heyeti başkanı emekli General Ahmed el-Gadban'ın suikastla şehit edilmesine varan ateşkes ihlallerinin durdurulmasını talep etmektedir." denildi. Ateşkes ihlalleri, başkent Şam'daki Barada Vadisi'nde yoğunlaşıyor.

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