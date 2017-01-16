Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:02, 16 Ocak 2017 Pazartesi
Güncel
18:13, 16 Ocak 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Kılıçdaroğlu Bahçeli ile bir araya gelecek
Kılıçdaroğlu Bahçeli ile bir araya gelecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, anayasa değişiklik teklifini görüşmek üzere TBMM'de bir araya gelecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin görüşme isteğini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iletti.

MHP kaynakları, Bahçeli'nin bu talebe olumlu yanıt verdiğini belirtti. 

GÖRÜŞME TBMM'DE GERÇEKLEŞECEK

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, birinci tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin 18 Ocak Çarşamba günü saat 12.00'de, TBMM'de bir araya gelecek. 

Birinci tur görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM İçtüzüğü gereği, iki gün ara verildikten sonra ikinci tur görüşmelere başlanabiliyor. Pazar günü akşam tamamlanan birinci tur görüşmelerin ardından ikinci tur 18 Ocak Çarşamba günü başlayacak. 



İlgili Konular Devlet Bahçeli CHP Kemal Kılıçdaroğlu
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Kurtulmuş Başpiskopos Zekiyan'ı kabul etti
Kurtulmuş, Başpiskopos Zekiyan'ı kabul etti

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş,Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başpiskopos Zekiyan ve beraberindekileri Çankaya Köşkü'ndeki makamında kabul etti
Ankara'da adliye çalışanlarına operasyon 25 gözaltı
Ankara'da adliye çalışanlarına operasyon: 25 gözaltı

Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 32 adliye çalışanından 25’i gözaltına alındı
Mersin'de 18 emniyet mensubu FETÖ'den tutuklandı
Mersin'de 18 emniyet mensubu FETÖ'den tutuklandı

Mersin'de,FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 emniyet mensubu, tutuklandı
Tunceli merkezli terör operasyonunda 10 gözaltı
Tunceli merkezli terör operasyonunda 10 gözaltı

TKP/ML-TİKKO'ya yönelik Tunceli merkezli düzenlenen operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi
Gökçek 100 FETÖ'cü ile belediyemizin ilişiği kesildi
Gökçek: 100 FETÖ'cü ile belediyemizin ilişiği kesildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu tarafından kendisine sunulan sorulara yazılı yanıtında, darbe girişimi sonrası, örgüt bağlantılı 100 civarında kişinin ilişiğinin kesildiğini belirtti
Dolar yeniden yönünü yukarı çevirdi
Dolar yeniden yönünü yukarı çevirdi

Geçen hafta tarihi zirveyi test eden kur TCMB'nin adımlarıyla bir miktar gerilemesinin ardından tekrar yükselişe geçerek saat 18.34 itibari ile 3.80'in üzerini gördü
Yeni ağır ceza mahkemeleri faaliyete geçiyor
Yeni ağır ceza mahkemeleri faaliyete geçiyor

Ankara 15, 16 ve 17. Ağır Ceza Mahkemeleri 23 Ocak 2017 itibarıyla faaliyete geçirilecek
Muş'taki FETÖ soruşturmasında 4 tutuklama
Muş'taki FETÖ soruşturmasında 4 tutuklama

Muş'ta Emniyet Müdürleri ekiplerince yürütülen FETÖ/PDY örgütüne yönelik soruşturması kapsamında ikisi Milli Eğitim Müfettişi 4 kişi tutuklandı
Kılıçdaroğlu Bahçeli ile bir araya gelecek
Kılıçdaroğlu Bahçeli ile bir araya gelecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, anayasa değişiklik teklifini görüşmek üzere TBMM'de bir araya gelecek
Sur'da polise terör saldırısı 4 şehit VİDEO
Sur'da polise terör saldırısı: 4 şehit | VİDEO

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibine düzenlenen terör saldırısında 4 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
Erdoğan'dan Kırgızistan'a taziye
Erdoğan'dan Kırgızistan'a taziye

Erdoğan Atambayev'e ACT Havayolları'na ait kargo uçağının düşmesi sonucu yaşanan can kayıpları için taziyelerini iletti
Edirne'de eski emniyet müdürü tutuklandı
Edirne'de eski emniyet müdürü tutuklandı

Edirne'de gözaltına alınan eski emniyet müdürü tutuklandı
Şırnak'ta belediye aracına saldırı beş yaralı
Şırnak'ta belediye aracına saldırı; beş yaralı

Şırnak'ta PKK'nın döşediği EYP'nin patlaması sonucu beş kişi yaralandı
Van'da terör operasyonu
Van'da terör operasyonu

Van'da Edremit ilçesinde "terör örgütü PKK'ya silah sağlama" ve "uyuşturucu madde üretimi" suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı
HDP teklifin ikinci turunda da oy kullanmayacak
HDP teklifin ikinci turunda da oy kullanmayacak

HDP'li Kerestecioğlu anayasa teklifinin ikinci tur oylamasında da oy kullanmayacaklarını açıkladı
ByLock kullanan 17 emniyet mensubu gözaltında
ByLock kullanan 17 emniyet mensubu gözaltında

Mersin'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 17 emniyet mensubu gözaltına alındı

Haberler

Bahçeli, referandumda 'evet' diyecek
Bahçeli referandumda 'evet' diyecek

Yıldırım ve Bahçeli bir araya gelecek
Yıldırım ve Bahçeli bir araya gelecek

Bahçeli'den 'Rus Büyükelçi'ye suikast açıklaması
Bahçeli'den 'Rus Büyükelçi'ye suikast açıklaması

Bahçeli: Anayasa çalışmalarında pürüz yok
Bahçeli Anayasa çalışmalarında pürüz yok

Bahçeli'den Dünya Engelliler Günü mesajı
Bahçeli'den Dünya Engelliler Günü mesajı

MHP lideri Bahçeli Çankaya Köşkü'nde
MHP lideri Bahçeli Çankaya Köşkü'nde

Bahçeli'den idam çıkışı
Bahçeli'den idam çıkışı

Bahçeli: AP yakasını teröre kaptırdı
Bahçeli AP yakasını teröre kaptırdı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 