18:44, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Dolar yeniden yönünü yukarı çevirdi





Geçen hafta tarihi zirveyi test eden kur TCMB'nin adımlarıyla bir miktar gerilemesinin ardından tekrar yükselişe geçerek saat 18.34 itibari ile 3.80'in üzerini gördü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Geçen hafta 3.94'i aşarak tarihi rekor seviyelere tırmanan kur yeni haftaya 3.76'lı seviyelerden başladı. Saat 09:25'te 3.7658'den işlem gören Dolar/TL Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün de 1 hafta vadeli repo ihalesi açmamasının ardından 3.74 seviyesine geriledi. Dolar/TL kuru TSİ 11:15'ten itibaren tekrar yönünü yukarı çevirerek kademeli olarak 3.80'in üzerine kadar yükseldi. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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