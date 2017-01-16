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Bilim Teknoloji
Güncelleme: 00:30, 17 Ocak 2017 Salı

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'Evrende en az 2 trilyon galaksi olabilir'
'Evrende en az 2 trilyon galaksi olabilir'
Foto: Arşiv

Gök bilimciler evrende gözlemleyebildiğimizden 10 kat daha fazla galaksi olduğunu öne sürdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gök bilimciler, kozmosun ışığını dünyaya ulaştırabilen nesnelerden oluşan bölümü olan gözlenebilir evrende en az 2 trilyon galaksi olduğunu ileri sürdü.

Nothingham Üniversitesinden astrofizik profesörü Christopher Conselice öncülüğünde bir grup uluslararası gök bilimci, son 15 yılda başta NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu olmak üzere dünyanın farklı yerlerindeki gelişmiş teleskoplar tarafından kaydedilen görüntülerle oluşturulan 3 boyutlu uzay haritaları üzerinde yaptıkları çalışmada, erken oluşum evresinde evrendeki birim alandaki galaksi sayısının şu an gözlemlenebilenden birkaç kat fazla olduğunu tespit etti.

EVRENİN TAMAMINDA EN AZ 2 TRİLYON GALAKSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Teleskopların kaydettiği dar ışık huzmelerini tek tek inceleyen araştırmacılar, galaksilerin yoğunlukları ve içinde yer aldıkları bölgelerin büyüklükleriyle ilgili yaptıkları hesaplar sayesinde, mevcut teknolojiyle evrenin yaklaşık yüzde 10'unun gözlemlenebildiği tahmininde bulundu. Bu da 100 ila 200 milyar galaksiye tekabül ettiğinden, evrenin tamamında en az 2 trilyon galaksi olduğu sonucuna varıldı.

Araştırmanın sonuçları, Amerikan Astronomi Cemiyeti yayını "The Astrophysical Journal" dergisinde yayımlandı.

 



İlgili Konular Gök bilimciler Galaksi
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