Gökçek: 100 FETÖ'cü ile belediyemizin ilişiği kesildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu tarafından kendisine sunulan sorulara yazılı yanıt verdi.
Darbe gecesi emniyetten gelen talepler doğrultusunda belediyenin iş araçlarını ve otobüsleri Ankara'da ihtiyaç duyulan yerlere sevk ettiğini vurgulayan Gökçek, "İftiharla söyleyebilirim ki FETÖ darbe girişiminin Ankara'daki faaliyetlerinin engellenmesinde Ankara Büyükşehir Belediyemizin çok büyük katkıları olmuştur." ifadesini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, FETÖ'de bulunan kişilerle önceki yıllardan beri tanıştığını vurgulayarak, "İtiraf etmeliyim ki bu organizasyonu vatanına ve milletine hayırlı evlatlar yetiştirmek için eğitime önem veren bir hayır kuruluşu olarak gördüm. Orduda, poliste ve bürokraside böyle bir organizasyonları olduğunu kesinlikle bilmiyordum." değerlendirmesinde bulundu.
Kimden talep gelirse gelin öncelikle eğitim ve sağlığa destek vermek niyetinde olduklarını vurgulayan Gökçek, şunları aktardı:
"FETÖ'cuların zaman zaman yurt ve okul yapımı çin belediyemize müracaatları oldu. Diğer özel kuruluş ve vakıflara ne işlem yapıldı ise bunlara da aynı işlem yapılmıştır. Zaten istesem de ayrı bir muamele yapmam mümkün değildir. Çünkü birincisi, imarla ilgili kimden bir konunun talebi olursa yasalara uyup uyulmadığına bakmaksızın belediye meclisine göndermek zorundayım. Gelen teklifleri belediye meclisine havale etmezsem, yasalara göre suç işlemiş olurum. Bu konuda sayısız yargı kararı vardır. Yargı kararlarında 'sen karar veremezsin, sadece belediye meclisine havale edersin, meclis karar verir' denilmektedir. Yoksa eski milletvekili Bülent Arınç'ın söylediği gibi 'parsel parsel' bir satış söz konusu değildir. Bu konuda değişik kişi ve kuruluşlar savcılığa müracaat etmiş ve hakkımda savcılık tarafından soruşturma yapılmıştır. Bu soruşturmanın sonucunda söylenenlerin asılsız olduğu ortaya çıkmış ve hakkımda takipsizlik kararı verilmiştir."
FETÖ hakkında medyaya değişik zamanlarda intikal eden bilgiler haricinde özel olarak söyleyebileceği bir bilgi olmadığına vurgu yapan Melih Gökçek, son belediye seçimlerinden sonra göreve başlar başlamaz FETÖ'cü olarak bildiği üst görevlerdeki tüm yöneticileri görevden aldığını, bazılarının da emekli olarak görevlerinden ayrıldıklarını kaydetti.
"Darbe girişiminden sonra 400 civarında kişiyle ilgili inceleme başlattık. Şu ana kadar 100 civarında FETÖ'cü ile belediyemizin ilişikleri kesildi." bilgisini paylaşan Gökçek, FETÖ'cülerin 17-15 Aralık'tan sonra FETÖ'cülerin faaliyetlerini ve onları himaye edenlerin faaliyetlerini gizlemek için algı çalışması yaptıklarını belirtti.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu tarafından kendisine sunulan sorulara yazılı yanıtında, darbe girişimi sonrası, örgüt bağlantılı 100 civarında kişinin ilişiğinin kesildiğini belirtti
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