Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:02, 16 Ocak 2017 Pazartesi
Avrupa
19:10, 16 Ocak 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Hollanda Başbakanı: Irkçı parti ile koalisyon kurmayacağız
Hollanda Başbakanı: Irkçı parti ile koalisyon kurmayacağız

Hollanda Başbakanı Rutte, mart ayındaki seçim sonrası, ırkçı görüşleriyle bilinen Wilders'in lideri olduğu Özgürlük Partisi ile koalisyon kurmayacaklarını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, mart ayında düzenlenecek genel seçim sonrasında ırkçı görüşleriyle bilinen Özgürlük Partisi ile kesinlikle koalisyon kurmayacaklarını bildirdi.

İktidardaki Özgürlük ve Demokrasi Halk Partisi lideri Rutte, katıldığı bir televizyon programında, Özgürlük Partisi ile koalisyon kurmama kararının gerekçesi olarak Özgürlük Partisi lideri "Geert Wilders’ın nefret söylemleri ve bu nedenle Wilders'in suçlu bulunması sonucunda mahkemeye yaptığı ağır eleştiriler" olduğunu belirtti.

Rutte, bu kararlarına rağmen anketlere göre önde giden Özgürlük Partisi seçmenini dışlamadıklarını ifade ederek, "Bilakis onlarla irtibata geçerek Hollanda’nın geleceğine yönelik kaygılarının çözümünün sadece Özgürlük Partisi'nde olmadığını seçmenlerle görüşmek istiyoruz.” dedi.

WİLDERS: MİLYONLARCA SEÇMENİ KARŞISINA ALIYOR

Rutte’nin konuşmasından sonra aşırı sağcı Wilders, sosyal medyada başbakana yönelik eleştirilerde bulundu. “İktidardaki küstahlık” mesajını paylaşan Wilders, RTL'ye yaptığı açıklamada da “Rutte, bu söylemleriyle belki de milyonlarca seçmeni karşısına alıyor.” diye konuştu.

Yeşil Sol Partisi lideri Jesse Klaver de bu hafta sonu televizyonda yaptığı bir konuşmada, “Hollanda geleneklerine uymadığı” için Özgürlük Partisi ile çalışmayacaklarını söylemişti.

Hollanda'da yapılan son anketlerde, aşırı sağcı Özgürlük Partisi 37 koltukla birinci, şu anda iktidarda olan Özgürlük ve Demokrasi Halk Partisi 24 koltukla ikinci sırada gözüküyor.

 



İlgili Konular Hollanda Rutte wilders
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Almanya ile İtalya arasında 'Fiat' gerginliği
Almanya ile İtalya arasında 'Fiat' gerginliği

ABD Çevre Koruma Ajansının İtalya-Amerika ortaklı otomobil üreticisi Fiat Chrysler şirketine emisyon hilesi soruşturması başlatması, iki ülke arasında gerginliğe neden oldu
Fransa'daki Ortadoğu Barış Konferansı Ortak Bildirisi
Fransa'daki Ortadoğu Barış Konferansı Ortak Bildirisi

Fransa'nın başkenti Paris’te düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı'nda Filistin ve İsrail arasında yürütülecek müzakerelerin bölgede kalıcı bir barış tesis etmenin tek yolu olduğu bildirildi
İsrail askerleri Filistinli genci öldürdü
İsrail askerleri Filistinli genci öldürdü

İsrail askerlerinin, Filistinli gençlere ateş açması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Hollanda Başbakanı Irkçı parti ile koalisyon kurmayacağız
Hollanda Başbakanı: Irkçı parti ile koalisyon kurmayacağız

Hollanda Başbakanı Rutte, mart ayındaki seçim sonrası, ırkçı görüşleriyle bilinen Wilders'in lideri olduğu Özgürlük Partisi ile koalisyon kurmayacaklarını açıkladı
Beyaz Saray muhabirlerine 'uyuşturucu testi' önerisi
Beyaz Saray muhabirlerine 'uyuşturucu testi' önerisi

Trump'ın basın sözcüsü adaylarından birisinin, Beyaz Saray'da görev yapan gazetecilerin uyuşturucu testine tabi tutulmasını önerdiği ortaya çıktı
SMDK'dan Barada Vadisi'ndeki saldırıları kınama
SMDK'dan Barada Vadisi'ndeki saldırıları kınama

Suriye'de muhaliflerin çatı örgütü SMDK, Şam'ın Barada Vadisi'nde 15 sivilin öldürüldüğü saldırıları kınadı
Dünya Bankasından Azerbaycan'a TANAP için kredi
Dünya Bankasından Azerbaycan'a TANAP için kredi

Dünya Bankası, Azerbaycan'a TANAP için kullanılacak 400 milyon dolarlık kredi verdi.
Lübnan'ın çöpleri hava trafiğine tehdit oldu
Lübnan'ın çöpleri hava trafiğine tehdit oldu

Ülkedeki çöp krizine çözüm olarak sunulan havalimanı yanındaki yeni atık toplama alanına gelen martılar, hava trafiğini tehdit ediyor
Tahran'da quot İHA quot alarmı
Tahran'da "İHA" alarmı

Tahran'ın merkez meydanlarından İnkılab'ın semalarında görülen insansız hava aracı vuruldu
İsrail'den Şeyh Salah'a yurt dışı yasağı
İsrail'den Şeyh Salah'a yurt dışı yasağı

Yarın salıverilmesi beklenen 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Salah'a yurt dışı yasağı getirildi
İsrail'den MOSSAD ajanlarını koruma önlemi
İsrail'den MOSSAD ajanlarını koruma önlemi

İsrail hükümetinin, istihbarat görevlilerinin kimliklerini ifşa edenler hakkında 7 yıl ila müebbet hapis cezası öngören bir düzenleme hazırladığı belirtildi
Rusya'dan Trump'un NATO eleştirisine destek
Rusya'dan Trump'un NATO eleştirisine destek

Kremlin'in açıklamasında Rusya'nın Trump'ın, NATO'nun eskidiği yönündeki iddiasına katıldığı belirtildi.
Netanyahu medyayı suçladı
Netanyahu medyayı suçladı

Netanyahu, basın ve medya kuruluşlarını, hükümetini düşürmeye çalışmakla suçladı
Türkmenlerden Irak hükümetine çağrı
Türkmenlerden Irak hükümetine çağrı

ITC Genel Başkanı Salihi, "Irak ordusunun gelip Havice'yi kurtarması gerekiyor. Çünkü PKK'nın içeriden, DEAŞ'ın ise dışarıdan Kerkük üzerindeki tehdidi devam ediyor" açıklamasında bulundu
Gazze'deki elektrik santralinde ek jeneratör devrede
Gazze'deki elektrik santralinde ek jeneratör devrede

Gazze'ye Katar'ın mali desteği sayesinde yakıt sağlanarak elektrik santralindeki üçüncü jeneratörün çalışmaya başladı
Kamboçya ABD ile askeri tatbikatı iptal etti
Kamboçya ABD ile askeri tatbikatı iptal etti

Kamboçya Kraliyet Ordusu ve ABD Pasifik Ordusunun her yıl ortak yaptığı "Angkor Gözcüsü" adlı askeri tatbikat, bu yılki yoğun gündem nedeniyle iptal edildi

Haberler

İslam düşmanı Hollandalı vekile ceza
İslam düşmanı Hollandalı vekile ceza

Trump'a 'Erdoğan düşmanı' danışman!
Trump'a 'Erdoğan düşmanı' danışman

Hollanda'da ırkçı lider hakim karşısına çıkıyor
Hollanda'da ırkçı lider hakim karşısına çıkıyor

Irkçı Wilders'tan Türk seçmene hakaret
Irkçı Wilders'tan Türk seçmene hakaret

ABD'den Avrupa'ya İslamofobik destek
ABD'den Avrupa'ya İslamofobik destek

İslam düşmanı Wilders'tan yeni provokasyon
İslam düşmanı Wilders'tan yeni provokasyon

İslam karşıtı ırkçı Wilders'a dava açıldı
İslam karşıtı ırkçı Wilders'a dava açıldı

İslam düşmanı Wilders Hollanda başbakanı olabilir!
İslam düşmanı Wilders Hollanda başbakanı olabilir






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 