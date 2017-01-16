Hollanda Başbakanı: Irkçı parti ile koalisyon kurmayacağız

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, mart ayında düzenlenecek genel seçim sonrasında ırkçı görüşleriyle bilinen Özgürlük Partisi ile kesinlikle koalisyon kurmayacaklarını bildirdi.
İktidardaki Özgürlük ve Demokrasi Halk Partisi lideri Rutte, katıldığı bir televizyon programında, Özgürlük Partisi ile koalisyon kurmama kararının gerekçesi olarak Özgürlük Partisi lideri "Geert Wilders’ın nefret söylemleri ve bu nedenle Wilders'in suçlu bulunması sonucunda mahkemeye yaptığı ağır eleştiriler" olduğunu belirtti.
Rutte, bu kararlarına rağmen anketlere göre önde giden Özgürlük Partisi seçmenini dışlamadıklarını ifade ederek, "Bilakis onlarla irtibata geçerek Hollanda’nın geleceğine yönelik kaygılarının çözümünün sadece Özgürlük Partisi'nde olmadığını seçmenlerle görüşmek istiyoruz.” dedi.
Rutte’nin konuşmasından sonra aşırı sağcı Wilders, sosyal medyada başbakana yönelik eleştirilerde bulundu. “İktidardaki küstahlık” mesajını paylaşan Wilders, RTL'ye yaptığı açıklamada da “Rutte, bu söylemleriyle belki de milyonlarca seçmeni karşısına alıyor.” diye konuştu.
Yeşil Sol Partisi lideri Jesse Klaver de bu hafta sonu televizyonda yaptığı bir konuşmada, “Hollanda geleneklerine uymadığı” için Özgürlük Partisi ile çalışmayacaklarını söylemişti.
Hollanda'da yapılan son anketlerde, aşırı sağcı Özgürlük Partisi 37 koltukla birinci, şu anda iktidarda olan Özgürlük ve Demokrasi Halk Partisi 24 koltukla ikinci sırada gözüküyor.
ABD Çevre Koruma Ajansının İtalya-Amerika ortaklı otomobil üreticisi Fiat Chrysler şirketine emisyon hilesi soruşturması başlatması, iki ülke arasında gerginliğe neden oldu
Fransa'nın başkenti Paris’te düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı'nda Filistin ve İsrail arasında yürütülecek müzakerelerin bölgede kalıcı bir barış tesis etmenin tek yolu olduğu bildirildi
İsrail askerlerinin, Filistinli gençlere ateş açması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Hollanda Başbakanı Rutte, mart ayındaki seçim sonrası, ırkçı görüşleriyle bilinen Wilders'in lideri olduğu Özgürlük Partisi ile koalisyon kurmayacaklarını açıkladı
Trump'ın basın sözcüsü adaylarından birisinin, Beyaz Saray'da görev yapan gazetecilerin uyuşturucu testine tabi tutulmasını önerdiği ortaya çıktı
Suriye'de muhaliflerin çatı örgütü SMDK, Şam'ın Barada Vadisi'nde 15 sivilin öldürüldüğü saldırıları kınadı
Dünya Bankası, Azerbaycan'a TANAP için kullanılacak 400 milyon dolarlık kredi verdi.
Ülkedeki çöp krizine çözüm olarak sunulan havalimanı yanındaki yeni atık toplama alanına gelen martılar, hava trafiğini tehdit ediyor
Tahran'ın merkez meydanlarından İnkılab'ın semalarında görülen insansız hava aracı vuruldu
Yarın salıverilmesi beklenen 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Salah'a yurt dışı yasağı getirildi
İsrail hükümetinin, istihbarat görevlilerinin kimliklerini ifşa edenler hakkında 7 yıl ila müebbet hapis cezası öngören bir düzenleme hazırladığı belirtildi
Kremlin'in açıklamasında Rusya'nın Trump'ın, NATO'nun eskidiği yönündeki iddiasına katıldığı belirtildi.
Netanyahu, basın ve medya kuruluşlarını, hükümetini düşürmeye çalışmakla suçladı
ITC Genel Başkanı Salihi, "Irak ordusunun gelip Havice'yi kurtarması gerekiyor. Çünkü PKK'nın içeriden, DEAŞ'ın ise dışarıdan Kerkük üzerindeki tehdidi devam ediyor" açıklamasında bulundu
Gazze'ye Katar'ın mali desteği sayesinde yakıt sağlanarak elektrik santralindeki üçüncü jeneratörün çalışmaya başladı
Kamboçya Kraliyet Ordusu ve ABD Pasifik Ordusunun her yıl ortak yaptığı "Angkor Gözcüsü" adlı askeri tatbikat, bu yılki yoğun gündem nedeniyle iptal edildi