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Tunceli merkezli terör operasyonunda 10 gözaltı
Tunceli merkezli terör operasyonunda 10 gözaltı
Foto: Arşiv

TKP/ML-TİKKO'ya yönelik Tunceli merkezli düzenlenen operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütlerine yönelik operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Örgütlere eleman kazandıran ve yardım eden şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz merkezli TKP/ML-TİKKO terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon kapsamında Tunceli'nin Hozat ilçesinde 3, Çemişgezek ilçesinde 2, Ovacık ilçesinde 2 ve İstanbul'da 3 olmak üzere toplam 10 şahıs terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek ve eleman temin etmek suçundan gözaltına alınmış, gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir."



İlgili Konular Tunceli TKP/ML-TİKKO
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