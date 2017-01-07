İsrail askerleri Filistinli genci öldürdü

İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın güneyindeki Beytullahim kenti yakınlarında Filistinli gençlere açtığı ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 4'ünün yaralandığı bildirildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Beytullahim’de yaşanan arbedede yaralanan Filistinli gençlerden birinin hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Öte yandan, Filistin Kızılay Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada ise Beytullahim kentinin güneyindeki Takku beldesinde İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında arbede yaşanmasının ardından askerlerin Filistinlilere karşı gerçek mermi kullandığı ifade edildi.
Olayda biri ağır 5 Filistinlinin yaralandığı aktarılan açıklamada, söz konusu yaralılardan 4’ü hastanelere nakledilirken birinin ise yaralı halde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.
Yahudi yerleşimcilerin geçiş güzergahı olan Takku beldesinde, Yahudi yerleşimcilerinin güvenliğini sağlamaya çalışan İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşanıyor.
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