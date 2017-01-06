20:12, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Ankara'da adliye çalışanlarına operasyon: 25 gözaltı



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Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 32 adliye çalışanından 25’i gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında, Ankara’daki adliyelerde çalışan aralarında zabıt katibi, mübaşir ve yazı işleri müdürlerinin de olduğu 32 kişi için gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adliye çalışanı 32 kişiden 25’ini gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan bir kısmının daha önce meslekten uzaklaştırıldığı, bir kısmının ise halen görevde bulunduğu öğrenildi. 24 ŞÜPHELİNİN BYLOCK KULLANDIĞI BELİRLENDİ Haklarında gözaltına kararı verilen 32 kişiden 24’ünün, FETÖ mensuplarının örgüt içi iletişim programı ByLock'u kullandıkları tespit edildi. Gözaltı kararı bulunan 7 kişinin ise halen arandığı bildirildi.

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