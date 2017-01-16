Kurtulmuş, Başpiskopos Zekiyan'ı kabul etti

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başpiskopos Levan Zekiyan ve beraberindekileri kabul etti.
Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'ndeki makamında gerçekleşen kabulde, Zekiyan ile Türkiye'deki Ermenilerin sorunlarını görüştü.
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş,Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başpiskopos Zekiyan ve beraberindekileri Çankaya Köşkü'ndeki makamında kabul etti
Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 32 adliye çalışanından 25’i gözaltına alındı
Mersin'de,FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 emniyet mensubu, tutuklandı
TKP/ML-TİKKO'ya yönelik Tunceli merkezli düzenlenen operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu tarafından kendisine sunulan sorulara yazılı yanıtında, darbe girişimi sonrası, örgüt bağlantılı 100 civarında kişinin ilişiğinin kesildiğini belirtti
Geçen hafta tarihi zirveyi test eden kur TCMB'nin adımlarıyla bir miktar gerilemesinin ardından tekrar yükselişe geçerek saat 18.34 itibari ile 3.80'in üzerini gördü
Ankara 15, 16 ve 17. Ağır Ceza Mahkemeleri 23 Ocak 2017 itibarıyla faaliyete geçirilecek
Muş'ta Emniyet Müdürleri ekiplerince yürütülen FETÖ/PDY örgütüne yönelik soruşturması kapsamında ikisi Milli Eğitim Müfettişi 4 kişi tutuklandı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, anayasa değişiklik teklifini görüşmek üzere TBMM'de bir araya gelecek
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibine düzenlenen terör saldırısında 4 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
Erdoğan Atambayev'e ACT Havayolları'na ait kargo uçağının düşmesi sonucu yaşanan can kayıpları için taziyelerini iletti
Şırnak'ta PKK'nın döşediği EYP'nin patlaması sonucu beş kişi yaralandı
Van'da Edremit ilçesinde "terör örgütü PKK'ya silah sağlama" ve "uyuşturucu madde üretimi" suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı
HDP'li Kerestecioğlu anayasa teklifinin ikinci tur oylamasında da oy kullanmayacaklarını açıkladı
Mersin'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 17 emniyet mensubu gözaltına alındı