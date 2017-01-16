20:19, 16 Ocak 2017 Pazartesi

Kurtulmuş, Başpiskopos Zekiyan'ı kabul etti





Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş,Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başpiskopos Zekiyan ve beraberindekileri Çankaya Köşkü'ndeki makamında kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başpiskopos Levan Zekiyan ve beraberindekileri kabul etti. Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'ndeki makamında gerçekleşen kabulde, Zekiyan ile Türkiye'deki Ermenilerin sorunlarını görüştü.

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