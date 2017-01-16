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23:33, 16 Ocak 2017 Pazartesi
Avrupa Birliği
Güncelleme: 22:12, 16 Ocak 2017 Pazartesi

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AP Başkanlığı için yarışacak adaylar açıklandı
AP Başkanlığı için yarışacak adaylar açıklandı

AP Genel Kurulunu başkan olarak son kez açan Schulz, yarın yapılacak başkanlık seçimine katılacak adayları resmen açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Parlamentosunda (AP) 5 yıllık yasama döneminin 2. bölümü ve 2017’nin ilk oturumu, Strazburg’da başladı. Genel Kurulda, yarın yapılacak seçimde AP Başkanlığı için yarışacak adaylar resmen açıklandı.

Oturumun açılışında 7 Ocak’ta hayatını kaybeden eski Portekiz Cumhurbaşkanı ve AP üyesi Mario Soares için saygı duruşunda bulunuldu.

Genel Kurulda gündemin birinci maddesi yeni başkanın seçilmesi olarak belirlendi. Görev süresi sona eren Martin Schulz’un yerine geçecek kişiyi belirleyecek başkanlık seçimi, yarın yapılacak.

Genel Kurulu Başkan olarak son kez açan Schulz, başkanlık için yarışacak resmi adayları açıkladı. Buna göre başkanlık için Kuzey Yeşil Sol (GUE-NGL) grubu adına aday gösterilen İtalyan parlamenter Eleonora Forenza, Sosyalist ve Demokratlar (S&D) grubun adına İtalyan parlamenter Gianni Pitella, Yeşiller-Avrupa Serbest İttifakı (Verts/ALE) adına İngiliz Jean Lambert, Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) adına Belçikalı Guy Verhofstadt, Avrupa Halk Partisi (EPP) adına İtalyan Antonio Tajani, Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformcular (ECR) adına Belçikalı Helga Stevens ve Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (ENF) grubu tarafından Romanyalı Laurentiu Rebega AP’nin yeni başkanı olabilmek için yarışacak.

YARIŞIN, TAJANİ VE PİTELLA ARASINDA GEÇMESİ BEKLENİYOR

AP kulislerinde yarışın, Hıristiyan demokratların çatı yapılanması Avrupa Halk Partisinin (EPP) adayı İtalyan Antonio Tajani ile Sosyalistler ve Demokratlar Grubunun (S&D) İtalyan lideri Gianni Pittella arasında geçeceği konuşuluyor.

AP başkanlığı için parlamentodaki en büyük iki grubun 2014’te gizli bir anlaşma yaptıklarının ortaya çıkması tartışmalara neden olmuştu. EPP Grubu Başkanı Manfred Weber, grup üyelerine, "güç paylaşımına" ilişkin 2014 yılında diğer parti gruplarıyla varılan anlaşmanın kopyasını göndermişti. Bugüne kadar sır olarak kalan anlaşmaya göre, S&D adayı 2014-2019 döneminin ilk yarısında, EPP adayı da ikinci yarısında başkanlığı üstlenecekti. ALDE Başkanı Verhofstadt’ın da AP yönetiminde belirli pozisyonlar karşılığında anlaşmaya destek verdiği ortaya çıkmıştı.

 



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