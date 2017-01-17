00:32, 17 Ocak 2017 Salı

Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı





İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişiyi öldüren Reina saldırganı Abdülgadir Masharipov, Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Beşiktaş Ortaköy'de yılbaşı gecesi 39 kişinin öldürüldüğü Reina isimli gece kulübüne düzenlenen saldırının faili olduğu iddiasıyla aranan Abdülgadir Masharipov'un yakalandığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, Ortaköy saldırganının Esenyurt'ta bir adreste saklandığını belirledi. SALDIRGANLA BİRLİKTE TOPLAM 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda şüpheli Abdülgadir Masharipov ile 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne götürüldü. Öte yandan örgütün diğer hücrelerine yönelik de eş zamanlı operasyonların sürdüğü öğrenildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan uzmanlar terör zanlısı kişinin sağ olarak yakalanmasının öncelikle çok önemli olduğunu ifade ediyorlar. Çünkü bu sayede olayın arka planına erişebilmek için önemli bir ip ucu sağlandığı üzerinde duruluyor.

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