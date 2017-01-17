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Güncelleme: 03:30, 17 Ocak 2017 Salı

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FETÖ 'kripto' soruşturmasında 39 tutuklama
FETÖ 'kripto' soruşturmasında 39 tutuklama

Bursa merkezli 27 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf subay, astsubay, doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 46 şüpheliden 39'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bursa merkezli 27 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen, aralarında muvazzaf subay, astsubay, doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 46 şüpheliden 39'u tutuklandı.

Operasyon kapsamında, 4 Ocak'ta, Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Şırnak, Erzincan, Balıkesir, Mardin, Şanlıurfa, Bingöl, Amasya, Eskişehir, Kocaeli, Çorum, Adana, Kars, Sakarya, Kahramanmaraş, Malatya, Hakkari, Karabük, Hatay, Tokat, Sivas, Sinop ve Manisa'da gözaltına alınan muvazzaf 27 subay, 17 astsubay, 1 öğretmen ve 1 doktor İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 23 subay ve 16 astsubay çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 subay, 1 astsubay, 1 öğretmen ve 1 doktor ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa'daki FETÖ/PDY'nin insan kaynakları yapılanmasına yönelik operasyonda ele geçirilen dijital materyalleri incelemeye almıştı.

Ekipler, şifrelerini çözdükleri bazı belgelerde, 46 kişinin ismine ulaşmıştı. Bu isimleri araştıran ekipler, söz konusu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinde teğmen, asteğmen, astsubay gibi görevlerde bulunduklarını tespit etmişti. Bunun üzerine, Bursa merkezli 27 ilde 46 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Polis ekiplerinin Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Şırnak, Erzincan, Balıkesir, Mardin, Şanlıurfa, Bingöl, Amasya, Eskişehir, Kocaeli, Çorum, Adana, Kars, Sakarya, Kahramanmaraş, Malatya, Hakkari, Karabük, Hatay, Tokat, Sivas, Sinop ve Manisa'daki adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 44 subay ve astsubay ile 1 doktor ve 1 öğretmen gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler dördünün örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı, diğer şüphelilerin isimlerinin ise FETÖ/PDY ile bağlantısı, soruşturmayla ortaya çıkarılmıştı. Söz konusu şüphelilerin örgütün "kripto" elemanları olarak değerlendirildiği öğrenilmişti.



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Bursa merkezli 27 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf subay, astsubay, doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 46 şüpheliden 39'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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