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Mısır'da polise saldırı; sekiz ölü
Mısır'da polise saldırı; sekiz ölü

Mısır'da polis noktasına düzenlenen saldırıda sekiz polis hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır'ın güneyindeki El-Vadi El-Cedid yakınında bir emniyet noktasını hedef alan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 8 polisin öldüğü, 3 polisin yaralandığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir grup, Asyut ile El-Vadi El-Cedid il sınırı yakınındaki bir emniyet kontrol noktasını hedef alarak pusu kurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, gazetecilere yaptığı açıklamada, kontrol noktasını hedef alan pusuda 8 polisin hayatını kaybettiğini, 3 polisin yaralandığını söyledi.

Olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiğini duyuran Mücahid, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini aktardı.

Söz konusu saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığı ifade edildi. 



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