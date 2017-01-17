08:23, 17 Ocak 2017 Salı

Mısır'da polise saldırı; sekiz ölü





Mısır'da polis noktasına düzenlenen saldırıda sekiz polis hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır'ın güneyindeki El-Vadi El-Cedid yakınında bir emniyet noktasını hedef alan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 8 polisin öldüğü, 3 polisin yaralandığı bildirildi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir grup, Asyut ile El-Vadi El-Cedid il sınırı yakınındaki bir emniyet kontrol noktasını hedef alarak pusu kurdu. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, gazetecilere yaptığı açıklamada, kontrol noktasını hedef alan pusuda 8 polisin hayatını kaybettiğini, 3 polisin yaralandığını söyledi. Olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiğini duyuran Mücahid, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini aktardı. Söz konusu saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığı ifade edildi.

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