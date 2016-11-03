AB'den ABD'ye 'Kudüs' uyarısı

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma fikrine karşı çıkarak, bunun Arap dünyasıyla gerginliğe yol açabileceği uyarısında bulundu.
Mogherini, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Trump'ın, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma vaadine ilişkin soru üzerine Mogherini, "Tek taraflı eylemlerden, özellikle de dünyanın büyük kesiminde kamuoyu nezdinde ciddi sonuçlara yol açabilecek eylemlerden kaçınmak hepimiz için çok önemli." dedi.
ABD'nin büyükelçiliğini taşımasının özellikle Arap dünyası ve Asya ülkeleriyle sorunlara yol açabileceğini kaydeden Mogherini, böylesine bir kararın ne gibi sonuçları olabileceği konusunda ise açıklama yapmaktan kaçınarak, henüz resmi bir adım atılmadığına işaret etti.
BM Güvenlik Konseyinin 1980 yılında aldığı ve İsrail'deki büyükelçiliklerin Kudüs'te olmamasını öngören 478 numaralı karara bağlı olduklarını vurgulayan Mogherini, "Biz, kesinlikle Tel Aviv'de bulunan delegasyonumuzu taşımayacağız." diye konuştu.
Mogherini, AB'den çıkma kararı alan İngiltere'nin ABD ile olası serbest ticaret anlaşmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Böyle bir anlaşmanın şu aşamada mümkün olmadığını kaydeden Mogherini, "Bir ülke AB üyesi olduğu sürece, ki İngiltere, referandumun üzerinden yedi ay geçmesine rağmen öyle, tek taraflı olarak üçüncü ülkelerle ticaret anlaşması müzakereleri yapamaz." dedi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, Trump'ın, ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma fikrine karşı çıktı
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