Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
09:04, 17 Ocak 2017 Salı
Avrupa Birliği
08:32, 17 Ocak 2017 Salı

  • Paylaş
AB'den ABD'ye 'Kudüs' uyarısı
AB'den ABD'ye 'Kudüs' uyarısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, Trump'ın, ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma fikrine karşı çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma fikrine karşı çıkarak, bunun Arap dünyasıyla gerginliğe yol açabileceği uyarısında bulundu.

Mogherini, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Trump'ın, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma vaadine ilişkin soru üzerine Mogherini, "Tek taraflı eylemlerden, özellikle de dünyanın büyük kesiminde kamuoyu nezdinde ciddi sonuçlara yol açabilecek eylemlerden kaçınmak hepimiz için çok önemli." dedi.

"DELEGASYONUMUZU KESİNLİKLE TAŞIMAYACAĞIZ"

ABD'nin büyükelçiliğini taşımasının özellikle Arap dünyası ve Asya ülkeleriyle sorunlara yol açabileceğini kaydeden Mogherini, böylesine bir kararın ne gibi sonuçları olabileceği konusunda ise açıklama yapmaktan kaçınarak, henüz resmi bir adım atılmadığına işaret etti.

BM Güvenlik Konseyinin 1980 yılında aldığı ve İsrail'deki büyükelçiliklerin Kudüs'te olmamasını öngören 478 numaralı karara bağlı olduklarını vurgulayan Mogherini, "Biz, kesinlikle Tel Aviv'de bulunan delegasyonumuzu taşımayacağız." diye konuştu.

"İNGİLTERE VE ABD TİCARET ANLAŞMASI YAPAMAZ"

Mogherini, AB'den çıkma kararı alan İngiltere'nin ABD ile olası serbest ticaret anlaşmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Böyle bir anlaşmanın şu aşamada mümkün olmadığını kaydeden Mogherini, "Bir ülke AB üyesi olduğu sürece, ki İngiltere, referandumun üzerinden yedi ay geçmesine rağmen öyle, tek taraflı olarak üçüncü ülkelerle ticaret anlaşması müzakereleri yapamaz." dedi.  



İlgili Konular AB ABD
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Birliği Haberleri
AB'den ABD'ye 'Kudüs' uyarısı
AB'den ABD'ye 'Kudüs' uyarısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, Trump'ın, ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma fikrine karşı çıktı
IKBY Barzani'nin istifasını yalanladı
IKBY Barzani'nin istifasını yalanladı

IKBY yetkilileri, Barzani'nin istifa ettiğine dair haberleri yalanladı
Mısır'da polise saldırı sekiz ölü
Mısır'da polise saldırı; sekiz ölü

Mısır'da polis noktasına düzenlenen saldırıda sekiz polis hayatını kaybetti
Rus muhalif Fransa'dan sığınma isteyecek
Rus muhalif Fransa'dan sığınma isteyecek

Rusya'nın önemli muhaliflerinden Piotr Pavlenski'nin Fransa'dan sığınma isteyeceği belirtiliyor
AP Başkanlığı için yarışacak adaylar açıklandı
AP Başkanlığı için yarışacak adaylar açıklandı

AP Genel Kurulunu başkan olarak son kez açan Schulz, yarın yapılacak başkanlık seçimine katılacak adayları resmen açıkladı
Almanya ile İtalya arasında 'Fiat' gerginliği
Almanya ile İtalya arasında 'Fiat' gerginliği

ABD Çevre Koruma Ajansının İtalya-Amerika ortaklı otomobil üreticisi Fiat Chrysler şirketine emisyon hilesi soruşturması başlatması, iki ülke arasında gerginliğe neden oldu
Fransa'daki Ortadoğu Barış Konferansı Ortak Bildirisi
Fransa'daki Ortadoğu Barış Konferansı Ortak Bildirisi

Fransa'nın başkenti Paris’te düzenlenen Ortadoğu Barış Konferansı'nda Filistin ve İsrail arasında yürütülecek müzakerelerin bölgede kalıcı bir barış tesis etmenin tek yolu olduğu bildirildi
İsrail askerleri Filistinli genci öldürdü
İsrail askerleri Filistinli genci öldürdü

İsrail askerlerinin, Filistinli gençlere ateş açması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Hollanda Başbakanı Irkçı parti ile koalisyon kurmayacağız
Hollanda Başbakanı: Irkçı parti ile koalisyon kurmayacağız

Hollanda Başbakanı Rutte, mart ayındaki seçim sonrası, ırkçı görüşleriyle bilinen Wilders'in lideri olduğu Özgürlük Partisi ile koalisyon kurmayacaklarını açıkladı
Beyaz Saray muhabirlerine 'uyuşturucu testi' önerisi
Beyaz Saray muhabirlerine 'uyuşturucu testi' önerisi

Trump'ın basın sözcüsü adaylarından birisinin, Beyaz Saray'da görev yapan gazetecilerin uyuşturucu testine tabi tutulmasını önerdiği ortaya çıktı
SMDK'dan Barada Vadisi'ndeki saldırıları kınama
SMDK'dan Barada Vadisi'ndeki saldırıları kınama

Suriye'de muhaliflerin çatı örgütü SMDK, Şam'ın Barada Vadisi'nde 15 sivilin öldürüldüğü saldırıları kınadı
Dünya Bankasından Azerbaycan'a TANAP için kredi
Dünya Bankasından Azerbaycan'a TANAP için kredi

Dünya Bankası, Azerbaycan'a TANAP için kullanılacak 400 milyon dolarlık kredi verdi.
Lübnan'ın çöpleri hava trafiğine tehdit oldu
Lübnan'ın çöpleri hava trafiğine tehdit oldu

Ülkedeki çöp krizine çözüm olarak sunulan havalimanı yanındaki yeni atık toplama alanına gelen martılar, hava trafiğini tehdit ediyor
Tahran'da quot İHA quot alarmı
Tahran'da "İHA" alarmı

Tahran'ın merkez meydanlarından İnkılab'ın semalarında görülen insansız hava aracı vuruldu
İsrail'den Şeyh Salah'a yurt dışı yasağı
İsrail'den Şeyh Salah'a yurt dışı yasağı

Yarın salıverilmesi beklenen 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Salah'a yurt dışı yasağı getirildi
İsrail'den MOSSAD ajanlarını koruma önlemi
İsrail'den MOSSAD ajanlarını koruma önlemi

İsrail hükümetinin, istihbarat görevlilerinin kimliklerini ifşa edenler hakkında 7 yıl ila müebbet hapis cezası öngören bir düzenleme hazırladığı belirtildi

Haberler

Obama'ya göre, mülteci anlaşması devam etmeli
Obama'ya göre mülteci anlaşması devam etmeli

Batı, Merkel'in 'değerli yalnızlığı'na ağlıyor!
Batı Merkel'in 'değerli yalnızlığı'na ağlıyor

AB Dışişleri Bakanları Trump'ı görüştü
AB Dışişleri Bakanları Trump'ı görüştü

AB bakanları Trump'lı ABD'yi tartıştı
AB bakanları Trump'lı ABD'yi tartıştı

AB dışişleri bakanları Trump için toplanıyor
AB dışişleri bakanları Trump için toplanıyor

Fransa AB-ABD serbest ticaret anlaşmasından memnun değil
Fransa AB-ABD serbest ticaret anlaşmasından memnun değil

NATO Zirvesi'nde AB-ABD liderler toplantısı
NATO Zirvesi'nde AB-ABD liderler toplantısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 