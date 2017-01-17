Güncelleme: 08:37, 17 Ocak 2017 Salı

Bahçeli'den CHP'ye; Milletten ümidini kesti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından birinci tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin Meclis'teki birinci tur görüşmelerinin tamamlandığını anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Milli iradenin tecelligahı Meclisimiz, Türkiye'nin ayak bağlarından kurtulması, sırtındaki kamburlardan uzaklaşması için devreye girmiştir. TBMM'nin çalışmasını engellemeye, milletvekillerinin demokratik ve siyasi tercih hakkını sabote etmeye dönük çabalara da hız verilmiştir. Milletten ümidini kesen CHP yönetimi, milli iradeye çıkan yolları tıkamak ve hatta kullanılamaz hale getirmek için olmadık yollara sapmıştır. TBMM'de yaşanan kürsü işgalleri, kavga sahneleri, ucuz oyunlar, isnat ve iftiraya varan siyasi söylemler muhataplarını mahcup edecektir."

"MİLLİ UZLAŞMA İHANETİ GÖMER, İTHAMLARI SÖKER"

"Milli mücadele döneminde destan yazan Türk milletine hükümet etme sistemi tercihini sormanın neresinin yanlış olduğu" sorusunu yönelten Bahçeli, şöyle devam etti:

"CHP ve yanında hizalanmış kaos ittifakı, akla hayale gelmedik senaryolarla milletin kaderine sahip çıkma hakkını gasp etmeye kalkıştılar. Uzlaşma, sorumluluk ruhuyla milli şuuru buluşturmuş siyasi bir vicdanda vasat ve varlık bulur. Milli uzlaşma ihaneti gömer, ithamları söker. Türkiye abes siyaset mantığını elinin tersiyle itecek, hızını kesen ağırlıkları atacaktır. Muhtemel kaos hazırlıklarını, kriz salgınlarını, anti demokratik arayış ve özlemleri milletçe göğüsleyip peşinen etkisizleştirmek zorundayız."

"TÜRKİYE SIKIŞTIĞI DAR ALANDAN ÇIKACAKTIR"

Yıllarca rejim üzerinden siyaset kurgulayanların, "rejim muhalifi müfsitler olduğunun" görülmesi, bilinmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Allah'ın izniyle çarşamba günü başlayacak ikinci tur görüşmelerinden sonra anayasa değişikliği milletimizin önüne gelecektir. İnancım budur. Milletten yana görünüp yine millete güvensiz ve duyarsız kalanlar bir kez daha çuvallayacaklar ve yüzleri kızarmaktan kurtulamayacaktır. Türkiye sıkıştığı dar alandan çıkacaktır. Türk milleti birliğini, dirliğini ve bekasını mahfuz tutarak geleceğe korkusuzca yürüyecektir. Ortak milli çıkar, kişisel gaye ve hırslara kurban edilmeyecektir. Hizip odaklarının kuru gürültüleri, sinsi faaliyetleri dikiş tutmayacaktır."