Bahçeli'den CHP'ye; Milletten ümidini kesti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından birinci tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin Meclis'teki birinci tur görüşmelerinin tamamlandığını anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Milli iradenin tecelligahı Meclisimiz, Türkiye'nin ayak bağlarından kurtulması, sırtındaki kamburlardan uzaklaşması için devreye girmiştir. TBMM'nin çalışmasını engellemeye, milletvekillerinin demokratik ve siyasi tercih hakkını sabote etmeye dönük çabalara da hız verilmiştir. Milletten ümidini kesen CHP yönetimi, milli iradeye çıkan yolları tıkamak ve hatta kullanılamaz hale getirmek için olmadık yollara sapmıştır. TBMM'de yaşanan kürsü işgalleri, kavga sahneleri, ucuz oyunlar, isnat ve iftiraya varan siyasi söylemler muhataplarını mahcup edecektir."
"Milli mücadele döneminde destan yazan Türk milletine hükümet etme sistemi tercihini sormanın neresinin yanlış olduğu" sorusunu yönelten Bahçeli, şöyle devam etti:
"CHP ve yanında hizalanmış kaos ittifakı, akla hayale gelmedik senaryolarla milletin kaderine sahip çıkma hakkını gasp etmeye kalkıştılar. Uzlaşma, sorumluluk ruhuyla milli şuuru buluşturmuş siyasi bir vicdanda vasat ve varlık bulur. Milli uzlaşma ihaneti gömer, ithamları söker. Türkiye abes siyaset mantığını elinin tersiyle itecek, hızını kesen ağırlıkları atacaktır. Muhtemel kaos hazırlıklarını, kriz salgınlarını, anti demokratik arayış ve özlemleri milletçe göğüsleyip peşinen etkisizleştirmek zorundayız."
Yıllarca rejim üzerinden siyaset kurgulayanların, "rejim muhalifi müfsitler olduğunun" görülmesi, bilinmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:
"Allah'ın izniyle çarşamba günü başlayacak ikinci tur görüşmelerinden sonra anayasa değişikliği milletimizin önüne gelecektir. İnancım budur. Milletten yana görünüp yine millete güvensiz ve duyarsız kalanlar bir kez daha çuvallayacaklar ve yüzleri kızarmaktan kurtulamayacaktır. Türkiye sıkıştığı dar alandan çıkacaktır. Türk milleti birliğini, dirliğini ve bekasını mahfuz tutarak geleceğe korkusuzca yürüyecektir. Ortak milli çıkar, kişisel gaye ve hırslara kurban edilmeyecektir. Hizip odaklarının kuru gürültüleri, sinsi faaliyetleri dikiş tutmayacaktır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli, anayasa değişiklik teklifi görüşmelerine ilişkin, "Milletten ümidini kesen CHP yönetimi, milli iradeye çıkan yolları tıkamak için olmadık yollara sapmıştır." değerlendirmesinde bulundu
Bursa merkezli 27 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf subay, astsubay, doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 46 şüpheliden 39'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişiyi öldüren Reina saldırganı Abdülgadir Masharipov, Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş,Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başpiskopos Zekiyan ve beraberindekileri Çankaya Köşkü'ndeki makamında kabul etti
Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 32 adliye çalışanından 25’i gözaltına alındı
Mersin'de,FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 emniyet mensubu, tutuklandı
TKP/ML-TİKKO'ya yönelik Tunceli merkezli düzenlenen operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu tarafından kendisine sunulan sorulara yazılı yanıtında, darbe girişimi sonrası, örgüt bağlantılı 100 civarında kişinin ilişiğinin kesildiğini belirtti
Geçen hafta tarihi zirveyi test eden kur TCMB'nin adımlarıyla bir miktar gerilemesinin ardından tekrar yükselişe geçerek saat 18.34 itibari ile 3.80'in üzerini gördü
Ankara 15, 16 ve 17. Ağır Ceza Mahkemeleri 23 Ocak 2017 itibarıyla faaliyete geçirilecek
Muş'ta Emniyet Müdürleri ekiplerince yürütülen FETÖ/PDY örgütüne yönelik soruşturması kapsamında ikisi Milli Eğitim Müfettişi 4 kişi tutuklandı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, anayasa değişiklik teklifini görüşmek üzere TBMM'de bir araya gelecek
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibine düzenlenen terör saldırısında 4 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
Erdoğan Atambayev'e ACT Havayolları'na ait kargo uçağının düşmesi sonucu yaşanan can kayıpları için taziyelerini iletti
Şırnak'ta PKK'nın döşediği EYP'nin patlaması sonucu beş kişi yaralandı