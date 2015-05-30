08:41, 17 Ocak 2017 Salı

DEAŞ, Deyrizor'da ilerliyor





Deyrizor'da rejim kontrolündeki bölgeyi ikiye bölen DEAŞ, havaalanını ele geçirmeye çalışıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin güneydoğusunda Irak sınırındaki Deyrizor'daDEAŞ, kuşatma altında tuttuğu kent merkezindeki rejim güçlerine karşı dün gece şiddetli saldırı başlattı. Harabeş, Rusafa, Albunasir, Cirayya, Meysalun, Makabes ve Nişan bölgelerini ele geçiren DEAŞ, böylece rejimin hakim olduğu alanı ikiye bölmüş oldu. Havaalanı çevresinde ve merkezde çatışmalar sürüyor. DEAŞ, Deyrizor'a 2014'ün ortasında girmişti. Geniş petrol sahalarına ev sahipliği yapan Deyrizor, Fırat nehri kıyısında verimli arazilere sahip. KENT MERKEZİ DIŞINDA TÜM İL DEAŞ KONTROLÜNDE İlin kent merkezi hariç tümü örgütün elinde. Suriye’nin batısı ve merkezinin Irak ile karayolu bağlantısını sağlaması bu bölgeyi stratejik kılıyor. Örgüt kuşatması altında yaklaşık 100 bin sivil yaşıyor.

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