Saldırganın yakalandığı operasyonun ayrıntıları

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İstanbul’da Beşiktaş Ortaköy'deki gece kulübüne düzenlenen saldırının faili Abdülgadir Masharipov'un yakalanmasıyla çökertilen DEAŞ hücresinin, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için siyahi kadınları kullandığı tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından Ortaköy'deki gece kulübü saldırganının yakalanması için yürütülen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, yılbaşı gecesi 39 kişinin öldürüldüğü saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla aranan şüpheli Masharipov'un yakalanması için art arda operasyonlar düzenlendi.
Daha önce polisin gerçekleştirdiği 4 ayrı operasyondan son anda kurtulan Masharipov'un yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından bin kişilik özel bir ekip kuruldu. Esenyurt 911 Sokak'taki bir siteye akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda Masharipov ile 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1'inin Kırgız asıllı erkek, 3'ün de Mısır, Senegal ve Somali uyruklu kadınlar olduğu öğrenildi.
Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.
Yapılan araştırmada şüphelilerin yakalandıkları adreste uzun süredir kaldıkları, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için de siyahi kadınları kullandıkları tespit edildi.
Öte yandan şüphelilerin gözaltına alındıkları sitede polisin güvenlik önlemi aldığı ve giriş-çıkışlara izin vermediği görüldü.
Bu arada, Abdülgadir Masharipov'un da mensubu olduğu DEAŞ'ın Özbek yapılanmasına yönelik İstanbul'un 5 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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Ortaköy'deki gece kulübü saldırısını gerçekleştiren Abdülgadir Masharipov'un yakalanması için yürütülen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı