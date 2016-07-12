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11:47, 17 Ocak 2017 Salı
Afrika
08:50, 17 Ocak 2017 Salı

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Sudan yaptırım kararından memnun
Sudan yaptırım kararından memnun

Sudan ve Afrika Birliği Sudan'a yönelik yaptırımların kaldırılması kararını olumlu değerlendirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sudan Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Zayid Ivad, ABD'nin Sudan üzerindeki ticari yaptırımları kaldırmasının petrol üretimine olumlu etkisi olacağını söyledi.

Başkent Hartum'da açıklama yapan Ivad, "ABD'nin aldığı yaptırımları kaldırma kararı, petrol sanayisinin enerji alanındaki modern teknolojiden yararlanmasını sağlayacak. Bu da Sudan'ın ham petrol üretimini olumlu etkileyecek." dedi.

Bakan Ivad, bakanlığın, şirketleri bu alanda yatırım yapmaya teşvik etmek için plan yaptığını ve Mart 2017'de şirketler için açık ihale yapılacağını aktardı.

ABD yönetim, geçen cuma, Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılmasına karar vermişti.

AFRİKA BİRLİĞİ

Afrika Birliği, Sudan'a 20 yıldır uygulanmakta olan ticari yaptırımların kaldırılması kararını "olumlu bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Afrika Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Nkosazana Dlamini-Zuma, yaptırımların kaldırılmasının Washington ile Hartum arasındaki ilişkiler açısından olumlu bir gelişme olduğunu, kararın Sudan'ın uluslararası ticarete geri dönmesini ve halkın sıkıntılarının sona ermesini sağlayacağını ifade etti.

ABD Başkanı Barack Obama'ya yapıcı kararından ötürü teşekkür eden Zuma, birkaç gün sonra iş başına gelecek ABD yönetiminin, yaptırımların daimi olarak kaldırılması ve Sudan'ın borçlarının hafifletilmesi için çalışmasını umduğunu kaydetti.

Zuma ayrıca, Sudan hükümetiyle silahlı hareketleri siyasi anlaşmazlıklarını çözmek için müzakerelere yeniden başlamaya çağırdı.

ABD yönetimi, geçen cuma, Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılmasını kararlaştırmıştı.

ABD Başkanı Obama önceki gün, görev süresinin son haftasına girerken yayınladığı başkanlık kararıyla Sudan'a 20 yıldır uygulanmakta olan ticari yaptırımların kaldırılması talimatını vermişti.

ABD tarafından 1993'te "terörizmi destekleyen devletler" kategorisine alınan Sudan'a, 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştı.



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