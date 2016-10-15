Merkel: Trump ile tüm alanlarda çalışacağız

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'de başkanlığa seçilen Trump'ın görevi devralmasını beklediklerini, ardından tüm alanlarda birlikte çalışacaklarını söyledi.
Merkel, Yeni Zelanda Başbakanı Bill English ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ABD'de başkanlığa seçilen Donald Trump'ın Alman ve İngiliz gazetelerine verdiği ortak röportaja ilişkin soruları cevapladı.
Trump'ın burada uzun zamandan beri bilinen tutumunu aktardığını, kendi tutumunun da bilindiğini ifade eden Merkel, Trump'ın görevi devralmasını beklediklerini, ardından tüm alanlarda birlikte çalışacaklarını kaydetti.
"Biz Avrupalıların kaderi kendi elimizdedir." diyen Merkel, güçlü ekonomisi ve etkili karar yapısıyla AB'nin terörizmle mücadele, dış sınırlarının korunması ve istihdam gibi 21. yüzyılın sorunlarının üstesinden gelebileceğini aktardı.
Terörizmle mücadelenin küresel bir sınama olduğuna işaret eden Merkel, bunu sığınmacı konusundan ayırmak gerektiğini söyledi.
Suriye'deki iç savaşın uzun zamandan beri devam ettiğine dikkati çeken Merkel, "Suriyelilerin çoğu iç savaştan dolayı, Esed'in baskısından dolayı kendi ülkesini terk etti." değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere'nin AB’den ayrılmasına (Brexit) ilişkin olarak da Merkel, bu konuda kendi tutumunun değişmediğini, İngiltere'nin AB'ye yapacağı başvuruyu beklediklerini ifade etti.
İngiltere Başbakanı Theresa May'ın yarın bir açıklama yapmasının beklenildiğine işaret eden Merkel, bunu dikkatli bir şekilde dinleyeceklerini belirtti.
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