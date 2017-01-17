DHKP-C'nin Ege sorumlusu yakalandı

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İstanbul Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü önünde 2012 yılında kıyafet değiştirip başörtülü bir şekilde silahlı saldırı düzenlemek isterken yakalanıp tutuklanan ve 2016 yılında tahliye olduktan sonra DHKP-C'nin Ege Bölge sorumlusu olarak İzmir'e geldiği belirlenen Ç.Ş., polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.
Ç.Ş. o dönem yakalanıp tutuklandı. 2016 yılına kadar tutuklu kalan Ç.Ş., iddiaya göre, aynı yıl tahliye olduktan sonra örgütün İzmir ile Ege Bölge sorumlusu olarak İzmir'e geldi. Bir yandan örgüte eleman kazandırıp diğer taraftan da terör örgütü adına Kınık İlçesi'nde basın açıklamaları yaptığı tespit edilen Ç.Ş., bu eylemlerinden dolayı aranırken, İzmir Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerinin yaptığı ortak operasyonla dün (Pazar) Çiğli İlçesi'nde yakalandı.
Gözaltına alınan Ç.Ş., işlemlerinin ardından Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
İzmir merkezli beş ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.
Anayasa Mahkemesi, Türkiye Komünist Partisi ve Milliyetçi Muhafazakar Partinin 2012 yılı kesin hesaplarıyla ilgili kanuna aykırı uygulamalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.
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Operasyonda örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 5'i Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı personeli 6 şüpheli yakalandı
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DHKP-C'nni Ege sorumlusu olduğu ve bölgede örgüte eleman kazandırdığı belirtilen Ç.Ş. yakalandı
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