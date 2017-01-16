09:28, 17 Ocak 2017 Salı

İzmir'de göçmen kaçakçılarına operasyon





İzmir'deki operasyonda aralarında Suriyelilerin de olduğu 16 zanlı gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İzmir merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah İzmir, İstanbul, Adana, Mersin ve Mardin'de eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda Türkiye'de bulunan göçmen ve sığınmacıları yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine götürdükleri tespit edilen 16 zanlı gözaltına alındı. Aralarında Suriyelilerin de bulunduğu şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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